Itämeri ei saa olla akkuteollisuuden kaatopaikka

“Olemme hyvin pettyneitä ympäristölupapäätökseen, joka mahdollistaa tuotannon jätteiden laskemisen käsittelemättä rannikkovesiin. Vihreää siirtymää toteutetaan säälimättä Itämeren kustannuksella ja sitä emme voi hyväksyä”: painottaa Puhtaan Meren Puolesta ry:n puheenjohtaja Marja Tomberg.



Sulfaattia saa lupapäätöksen perusteella sijoittaa Itämereen 290 000 kg joka päivä. Vihreän siirtymän hanke aiheuttaa toteutuessaan Suomen suurimman sulfaattipäästön vesistöön. Korkea sulfaattipitoisuus on akuutisti myrkyllinen kaloille ja pohjaeläimille. Haminanlahden suulle päätyy myös mm. nikkeliä ja typpeä. Jäteveden nikkelipitoisuus ylittää ympäristölaatunormin yli 20-kertaisesti. Sulfaattipitoisuus on 62 000 mg/l, kun murtoveden luonto on sopeutunut yli 200-kertaa pienempään sulfaattipitoisuuteen. Talvivaaran merkittävimmät ympäristöhaitat aiheutuivat juuri sulfaattipäästöistä, jotka pilasivat valuma-alueilla useamman järven.



CNGR Finland Oy:sta 40%:a omistaa Suomen valtion omistama erityistehtäväyhtiö Suomen Malminjalostus Oy. Lopun 60%:a omistaa kiinalainen CNGR Advanced Material Co., Ltd, jonka toiminnan vastuullisuus on kerännyt maailmalla useaan otteeseen kritiikkiä.



Ympäristölupahakemuksesta jätettiin 489 muistutusta siitä, että tulee käyttää parasta saatavilla olevaa tekniikkaa jätteiden käsittelyyn ja edistää kiertotaloutta. Sadoilla muistutuksilla ja tutkimustiedolla haitoista ei ollut vaikutusta AVI:n päätökseen. Luvan myöntäminen pyrkii käytännössä mitätöimään ne rannikkoalueiden vesiensuojelutoimet, joita Itämeren tilan edistämiseksi on vuosien saatossa tehty.



Parempi tekniikka on olemassa, miksi sitä ei velvoiteta käytettäväksi Haminassa?



Ruotsissa ja USA:ssa akkumateriaalitehtaat Northvolt ja Ascend Elements ovat valinneet vastuullisen toimintatavan. Ne tulevat kiteyttämään ja kierrättämään sulfaatin lannoitteen raaka-aineeksi. Ruotsissa lannoitevalmistaja Cinis Fertilizer hyödyntää akkumateriaalitehtaan jätteet raaka-aineena ja ensimmäinen kaliumsulfaattilannoitetta valmistava lannoitetehdas valmistuu vuoden 2024 ensimmäisellä neljänneksellä. Etelä-Suomen AVI edellytti aiemmin sulfaatin kiteytystä BASF Harjavallan akkumateriaalitehtaalta.





Ympäristöjärjestöt vaativat parempia toimia

Puhtaan Meren Puolesta ry tulee valittamaan päätöksestä yhdessä Suomen luonnonsuojeluliiton yhdistyksen kanssa Vaasan hallinto-oikeuteen. Yhdistykset keräävät valituksen liitteeksi myös kansalaisadressin. Adressi on nähtävissä adressit.com sivustolla ja sen voi allekirjoittaa 17.3.2024 mennessä. Adressi on nimeltään Itämeri ei ole akkuteollisuuden kaatopaikka.



Puhtaan Meren Puolesta (PMP) -yhdistys tekee määrätietoista työtä teollisuuden jätevesipäästöjen vähentämiseksi ja inspiroi ihmisiä toimimaan yhteisen asian puolesta. PMP on poliittisesti sitoutumaton, vapaaehtoistyöhön perustuva järjestö.