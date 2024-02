Hiihtolomalla Pohjois-Karjalassa? Katso julkiset suksien huoltopisteet!

Pohjois-Karjalassa on julkisia, omatoimiseen suksien huoltoon osoitettuja tiloja ainakin Ilomantsissa, Kiteellä, Kontiolahdella, Lieksassa, Liperissä, Nurmeksessa ja Tohmajärvellä.

Huoltotilan suurin etu on voiteluteline, johon suksen voi kiinnittää tukevasti. Näin erityisesti kuumavoitelu voiteluraudalla sekä siklaaminen ja harjaaminen sujuvat paremmin kuin irtosuksilla.

Vaihtoehto olohuoneen matolle

Hiihdon harrastajat huoltavat suksiaan eri tavoin. Moni huollattaa sukset kaupallisten toimijoiden avulla, sanoo Kontiolahti Outdoorin Kimmo Turunen.

—Se on erittäin helppo tapa pitää sukset kunnossa. Toinen ryhmä on itse suksensa huoltavat aktiiviharrastajat, joilla usein on suksiteline ja huoltotilat kotona. Suksien kuumavoitelu omassa olo- tai pesuhuoneessa ilman asiallisia puitteita on melkoista sähräämistä. Julkisissa tiloissa suksiaan huoltavat arvostavatkin ennen kaikkea helppoutta, Turunen sanoo.

Kontiolahden ampumahiihtostadionilla on omatoimisia suksenhuoltajia riittänyt tänäkin talvena.

—Joulukuussa otimme käyttöön toisen voitelutelineen. Yksi teline ei tahtonut riittää, ja kysyntää oli useammalle pisteelle, Turunen sanoo.

Kuumavoitelu pitää pohjat kunnossa

Maastohiihtosuksien voitelu on muuttunut paljon viime vuosina. Kehitys on herättänyt aika ajoin ajatuksia, että suksia ei enää tarvitsisi voidella, ei etenkään kuumavoitelun avulla.

—On totta, että helpot nestevoiteet ovat kehittyneet nopeasti. Kuumavoitelulle on kuitenkin edelleen paikkansa. Kun suksen pohjaan aika ajoin – vähintään 200-300 kilometrin välein – sulattaa voidetta, ne eivät vahingoitu niin helposti eivätkä kuivu liikaa. Nestevoitelukin tarttuu paremmin, kun pohjassa on oikein siklattu ja harjattu kuumavoitelu, sanoo suksia huoltavan joensuulaisen Suksiproffa.fi:n Tomi Surakka.

- - -

Info: Suksien huoltotiloja sekä peseytymis- ja pukutiloja latujen yhteydessä Pohjois-Karjalassa