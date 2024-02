Ennakkotiedote: Mahtisukujen salaisuuksia, taideaarteita ja nykyitalialaista arkea – Muutosta Firenzeen, unelmien kaupunkiin kertova kirja on hurmaava nojatuolimatka taiteeseen ja kulttuuriin 1200-luvulta tähän päivään

Mestarillinen muistelma ruoasta, syömisestä, äideistä ja tyttäristä – Karolina Ramqvistin Leipää ja maitoa ilmestyy 12.2. 1.2.2024 09:59:31 EET | Tiedote

Ruotsalaisen Karolina Ramqvistin Leipää ja maitoa (Gummerus) on ruokakirja, joka kasvaa aihettaan suuremmaksi. Ruotsin suurimmassa päivälehdessä Dagens Nyheterissä vuoden parhaaksi kirjaksi valittu teos on taiturimainen kuvaus neljästä sukupolvesta äitejä ja tyttäriä sekä ruoasta, jonka avulla he osoittavat rakkautta, paikkaavat läsnäolon puutetta ja kertovat sukunsa tarinaa. Teos ilmestyy suomeksi 12.2.