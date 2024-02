SDP:n varapuheenjohtaja Matias Mäkynen: Hallitus on ajautunut pelaamaan upporikasta ja rutiköyhää työmarkkinoilla

- Hallitus on jääräpäisesti viemässä läpi heikennyksiä, joilla ei ole vaikutusta työllisyyteen ja joita enemmistö kansalaisista vastustaa. Vastaus kaikkiin neuvottelu- ja ratkaisuesityksiin on ollut painokas ”ei”. Samaan aikaan ministerien puheenvuorot käyvät yhä ylimielisemmiksi ja kielenkäyttö työntekijöiden edustajia kohtaan kovenee. Vaikuttaa yhä enemmän siltä, että hallitukselle tässä ei ole enää kyse työllisyydestä vaan arvovaltataistelusta, jota ei haluta hävitä.

Mäkysen mukaan on huolestuttavaa, että hallitus on ajamassa itsensä tilanteeseen, josta se ei pääse enää omin avuin pois. Mitä pidempään kärjistynyt vastakkainasettelu jatkuu, sitä vaikeampi hallituksen on perääntyä tuumaakaan ilman, että se johtaisi arvovaltatappioon ja kasvojen menetykseen.

- Tähän pisteeseen ei olisi päädytty, jos hallitus olisi alusta asti osoittanut olevansa valmis kuulemaan molempia osapuolia ja tekemään myönnytyksiä myös työntekijöiden suuntaan. Nyt hallitus on ajautunut oman toimintansa seurauksena pelaamaan upporikasta ja rutiköyhää työmarkkinoilla, ja lopputuloksena koko yhteiskunta kärsii.

Mäkynen huomauttaa, että vastuullinen hallitus ei voi rakentaa politiikkaansa arvovaltakiistojen ja kasvojen menettämisen pelon pohjalle. Hallitus on aiheuttanut työmarkkinakaaoksen omalla toiminnallaan, ja on myös hallituksen vastuulla löytää tilanteeseen ratkaisu. Siksi SDP on jättänyt työmarkkinakaaoksesta välikysymyksen yhdessä vihreiden ja vasemmistoliiton kanssa.

- Jokainen hallituksen ministeri on virkaan astuessaan vakuuttanut toimivansa puolueettomasti kansalaisten ja yhteiskunnan parhaaksi. Hallituksen on kunnioitettava valaansa ja palattava neuvottelupöytään, vaikka se tarkoittaisikin alkuperäisistä tavoitteista joustamista.

Ensimmäinen askel aidon neuvotteluyhteyden saavuttamisessa on, että hallituksen omat ministerit eivät enää pahenna tilannetta työntekijäpuolta vähättelevillä ja syyllistävillä ulostuloillaan, toteaa Mäkynen. Tämän jälkeen hallituksen on osoitettava, että se ymmärtää työntekijöiden huolet ja on valmis neuvottelemaan tasapuolisesti ja avoimin mielin. Mäkysen mukaan tämän ei pitäisi olla vaikeaa.

- Koska monilla hallituksen ajamista heikennyksistä ei ole lainkaan työllisyysvaikutuksia, ei tällaisten heikennysten perumisella ole juuri seurauksia. Hallitusohjelmassa ei myöskään ole ainuttakaan työntekijöiden asemaa parantavaa esitystä. Esimerkiksi luottamusmiehen aseman vahvistaminen, kanneoikeus työntekijöitä edustavalle ay-liikkeelle tai palkka-avoimuuden edistäminen olisivat parannuksia, joilla hallitus voisi osoittaa olevansa kiinnostunut ajamaan myös työntekijän etua, Mäkynen ehdottaa.