Vaasan kaupunginorkesteri matkakuumeen vallassa torstaina 22.2.

Brittein saaret ovat Vaasan kaupunginorkesterin kohteena torstain 22.2. sinfoniakonsertissa, jonka nimi on Matkakuumeen vallassa. Konsertin johtaa Pohjoismaissa ja muun muassa Kroatiassa menestyksekästä uraa tekevä kapellimestari Kalle Kuusava ja solistina kuullaan tähtibaritoni Waltteri Torikkaa.

Konsertin brittiläisin teos on englantilaissäveltäjä Ralph Vaughan Williamsin laulusarja Songs of Travel Robert Louis Stevensonin teksteihin. Matkustamisen eri puolista oli Vaughan Williamsilla omakohtaista kokemusta, sillä hän keräsi laulusarjan säveltämisen aikaan 1900-luvun alussa kansanlauluja jalkapatikassa Englannin maaseudulla. Reissun päällä saa varmasti viettää riittävästi aikaa myös sarjan solisti Waltteri Torikka, jonka konserttikalenteri on tänäkin keväänä hengästyttävän täynnä.

Lotta Wennäkosken kamariorkesteriteos Verdigris oli maineikkaan Scottish Chamber Orchestran tilausteos Jean Sibeliuksen juhlavuotena 2015, ja Sibeliuksen sävelruno Satu on toiminut teoksen inspiraationa. Wennäkosken leikkisät, yllättävät ja rohkeat sävellykset ovat tällä hetkellä hyvin suosittuja maailmalla, ja Vaasassa hänen musiikkiaan on kuultu aiemmin niin Korsholman Musiikkijuhlilla kuin kaupunginorkesterin yläluokkalaisille suunnatussa Taidetestaajat-projektissa.

Konsertin päättää väliajan jälkeen saksalaisen varhaisromantikon Felix Mendelssohnin sinfonia nro 3, lisänimeltään Skottilainen. Mendelssohnin ensimmäistä Britannian-matkaa 1829 muisteleva klassikkoteos valmistui vasta kauan itse matkan jälkeen, mutta sen rytmeissä kuuluu skottilaisen kansanmusiikin pippurisuutta ja nummien kaikuja.

Konsertti Vaasan kaupungintalolla alkaa torstaina 22.2. klo 19.

**

Liput

30 € Peruslippu

25 € Eläkeläiset, työttömät, Vaasan kaupungin työntekijät

2 € Opiskelijat, lapset, 50-vuotias (s. 1974)

**

Lue lisää konsertissa esitettävistä teoksista, kapellimestarista sekä solistista liitteenä olevasta tiedostosta.

**