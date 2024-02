SDP:n Kimmo Kiljunen: Putin, teillä on verta käsissänne

- Tieto Venäjän vahvimman oppositiojohtajan Alexei Navalnyin kuolemasta perjantaina oli järkyttävä, mutta ei yllättävä. Venäjä on yksiselitteisesti vastuussa vankilassa tapahtuneesta poliittisen vangin kuolemasta, riippumatta siitä, mihin Navalyi kuoli, Kiljunen sanoo.

- On paljon kysymyksiä, joihin Venäjältä vaaditaan vastauksia. Valitettavasti Navalnyin tapaus on vain jäävuoren huippu tilanteessa, jossa Venäjän vankiloissa on satoja, ellei tuhansia poliittisia vankeja. Venäjällä on käynnissä raju opposition tukahduttaminen, missä sotatilaa käytetään häikäilemättä hyväksi. Presidentti Putin, teillä on verta käsissänne. Poliitikkojen paikka ei ole kuolla vankilassa, vaan vaikuttaa parlamentissa, Kiljunen kiteyttää.

Helsingin Kansalaistorilla avataan lauantaina 17.2. klo 12.00 "Venäjän vastarinnan kasvot” -näyttely. Kimmo Kiljunen puhuu tilaisuudessa.

- Pidän suuressa arvossa sitä, että Suomessa asuvat venäläiset pitävät esillä Venäjän tilannetta ja protestoivat Venäjän toimia tämän vakavia tunteita herättävän näyttelyn avulla, Kiljunen päättää.



"Venäjän vastarinnan kasvot" — on näyttely, jossa vankilan kaltereita symboloivien rakennusseinien päälle on laitettu esille valokuvia ja kerrottu tarina 16 venäläisestä, jotka ovat joko jo tuomittu Putinin hallinnon vastustamisesta tai odottavat tuomiotaan. He ovat tavallisia kansalaisia, jotka eivät uskoneet valheelliseen propagandaan, eivätkä hyväksyneet Ukrainaan hyökkäämistä. Miehiä ja naisia, nuoria ja vanhoja, poliittisia aktivisteja, taiteilijoita, tiedemiehiä, opiskelijoita, isiä ja äitejä. Näyttelyn tavoitteena on kertoa Suomen kansalaisille venäläisten poliittisten vankien kohtaloista ja kiinnittää eurooppalaisen yhteiskunnan huomio ihmisoikeuksien täydelliseen loukkaamiseen Venäjällä. Näyttelyyn voi tutustua 17.—22. helmikuuta Helsingin keskustassa Kansalaistorilla, Oodin kirjaston läheisyydessä. Lisätietoa hankkeesta löytyy seuraavasta linkistä: https://www.politzk.com/en