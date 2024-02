Keskustan puoluesihteeri haluaa junarahat maakuntiin: ”Orpo ja Purra rakentavat historian kalleinta siltarumpua”

Keskustan Saarikko: Miljardit hakusessa - kumpi on oikeassa, Orpo vai Purra? 3.2.2024 12:49:47 EET | Tiedote

Petteri Orpon hallitus on kertonut tekevänsä kevään kehysriihessä uusia päätöksiä velkaantumisen hillitsemiseksi. Tavoite on sinänsä oikea ja välttämätön. Suomen eläminen velaksi ei ole loppumassa - vaikka Kokoomus niin eduskuntavaaleissa kansalle lupaili. Velkaa itse asiassa aiotaan ottaa ennätyksellisen paljon, samaan aikaa kun hallitus katsoo oikeudekseen alentaa kaikkien hyväosaisimpien kansalaisten verotusta. Erikoista vaikeassa taloustilanteessa on se, että pääministeri Orpon ja valtiovarainministeri Purran laskukoneet näyttävät käyvän eri tahtiin. Tänä aamuna MTV3 uutisoi Purran matematiikalla lisäsopeutuksen tarpeen olevan kolmee miljardia ja vastaavasti Ylen Ykkösaamussa esiintynyt pääministeri Orpo puhui 1,5 miljardista. ”Hallituksen kärkikaksikolla tuntuu olevan 1500 miljoonan verran näkemyseroa siitä, mihin kehysriihessä on tarkoitus tähdätä. Kumpi on lähempänä totuutta? Tähän pitää saada vastaus”, Saarikko vaatii. Summat ovat valtavia. Näkemyseron mittakaavan voi suhteutta