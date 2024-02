Sofia Virta: “Petteri Orpo, päättäjillä on vastuu, että tässä maassa jokainen lapsi voi elää turvassa.”

– Hallitus valitsee jättää vastaamatta monen suomalaisen hätään ja ottaa leikkauskohteeksi juuri lapset ja nuoret. Se on kestämätön arvovalinta tilanteessa, jossa vaihtoehtojakin on. Vihreät ei hyväksy, että lasten ja nuorten asemaa kehdataan heikentää tilanteessa, jossa monella lapsella tai nuorella on Suomessa tänäänkin todella kova hätä, Virta painotti.

Sofia Virran mukaan hallitukselta pitää nyt löytyä tahtoa asettaa turvallisen lapsuuden ja ehjän nuoruuden tavoittelu kaiken politiikan teon keskiöön, sillä silloin etsittäisiin automaattisesti ratkaisut aina talouden tasapainottamisesta luonto- ja ilmastopolitiikkaan tai työn- ja toimeentulon kysymyksistä koulutuspolitiikkaan.

– Sillä viime kädessä kaikki, kaikki poliittiset päätökset joko rakentavat – tai rikkovat – turvallisen lapsuuden ja ehjän nuoruuden mahdollisuuksia sekä sitä kautta sitä pohjaa, jolle koko yhteiskunta isossa kuvassa rakentuu. Me Vihreät lupaamme kyllä auttaa, jos hallitus valitsee tämän tien. Tottakai, sillä kyse on yhteisistä asioista, Virta painottaa.

Virta peräänkuulutti hallitukselta vastuunkantoa.

– Vastuu on kaikilla päättäjillä. Voimme katsoa ajassa taaksepäin ja miettiä, missä asioissa olisi pitänyt jo paljon aiemmin yrittää vielä lujempaa. Mutta tänään, tässä hetkessä vastuu on hallituksella. Sen vierittäminen menneisyyspuheeseen on hallitukselta vain vastuun väistämistä, Virta sanoi.

Virta kertoo Vihreiden vaativan hallitusta perumaan köyhyyttä lisäävät päätöksensä.

– Hallitus on valinnut tietoisesti lisätä lapsiperheköyhyyttä, leikata yksinhuoltajilta ja perheiltä, joilla on jo vaikeaa. Arvioiden mukaan 17 tuhatta lasta työnnetään köyhyyteen. Meillä on valtavasti tutkimusnäyttöä siitä miten haitalliset seuraukset lapsena koetulla köyhyydellä on. Ja silti, silti hallitus on valinnut tämän tien, Virta hämmästeli.

Virta luetteli puheessaan hallituksen leikkaavan nuorisotyöstä, lastensuojelun jälkihuollosta, neuvoloista ja kouluterveydenhuollosta, opiskelijoilta ja kotouttamisesta sekä kiristävän esimerkiksi perheenyhdistämisen ehtoja entisestään.

– On hyvä, että hallitus edistää lasten ja nuorten terapiatakuuta mutta olen kysynyt sosiaali- ja terveysministeri Juusolta lukuisia ja lukuisia kertoja eikö hallitus todella käsitä, että lasten lapsuus ja nuorten nuoruus tapahtuu aikuisten arjessa? Kysynkin arvon pääministeriltä, missä on vastuunkanto?

Virta kertoi ihmettelevänsä, onko hallitukselle epäselvää, että matalapalkkaisten naisvaltaisten alojen hylkääminen palkkakuoppaan on nimenomaan isku lapsille ja nuorille.

– Juuri näillä yhteiskunnan kannalta korvaamattoman tärkeillä kasvatus-, opetus- ,ja sotealoilla rakennetaan lapsuuden ja nuoruuden edellytyksiä. On törkeää esittää vientivetoista palkkamallia tai aikuiskoulutuksen lakkauttamista tilanteessa, jossa tulisi kaikin keinoin ratkaisuja lisätä ja turvata matalapalkkaisille naisvaltaisille aloille osaavaa työvoimaa, Virta jyrähtää.

Virran mukaan sillä, että hallitus on päättänyt heikentää näiden alojen veto- ja pitovoimaa entisestään, voi olla peruuttamattomia seurauksia. Nyt jo moni jää vaille oikea-aikaista apua.

– Vetoan, että arvon pääministeri Petteri Orpo ja hallitus, lopettakaa kuvittelemasta, että pelkät puheet muuttaisivat maailmaa parempaan suuntaan jos teot puuttuvat tai ovat ristiriidassa. Meillä päättäjillä on vastuu, että tässä maassa jokainen lapsi voi elää turvassa. Meillä kaikilla päättäjillä on yhdessä vastuu mutta arvon hallitus, teillä on valta. Vetoan, käyttäkää sitä vastuullisesti, Virta sanoitti.

