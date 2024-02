Mars Finland Oy vetää varotoimenpiteenä takaisin rajoitetun määrän Pedigree 400 gramman Härkää murekkeessa -tölkkejä

Mars Finland Oy vetää takaisin rajoitetun määrän Pedigree 400g Härkää murekkeessa -tölkkejä, joissa on alla mainitut tietyt parasta ennen -päiväykset. Tämä johtuu mahdollisesta sinisten muovinkappaleiden esiintymisestä tuotteessa.

Tuote voisi mahdollisesti aiheuttaa vaaraa lemmikkien terveydelle. Takaisinveto koskee Pedigree 400g Härkää murekkeessa -tölkkejä. Tähän mennessä sama ongelma on havaittu yhdessä toisessa Mars Finland Oy:n tuotteessa, jonka tiedot on kuvattu alla ja joka on valmistettu samassa tuotantoajossa kuin nyt takaisinvedettävä tuote. Toisen tuotteen takaisinvedosta ilmoitettiin 23.1.2024.

Tuotteet, jota asia koskee

Takaisinveto koskee vain alla yksityiskohtaisesti mainittuja tuotteita ja parasta ennen -päiväyksiä:





Takaisinveto 16.2.2024 EAN-koodi 4008429713316 Tuotekuvaus Pedigree 400g Härkää murekkeessa Parasta ennen -päivämäärä 25/09/2025 Eräkoodit 25/09/25 hh:mm 2CF 268 01932895 FR 62 160 050 Takaisinveto 23.1.2024 EAN-koodi 4008429130915 Tuotekuvaus Crave mureke Lammasta&Härkää 400g tölkit Parasta ennen -päivämäärä 25/09/2025 Eräkoodit 25/09/25 hh:mm 2CF 268 01962896 FR 62 160 050

Tietoa kuluttajille:

Jos sinulla on yllä lueteltuja tuotteita, älä syötä tuotetta lemmikillesi, säilytä tuote ja ota yhteyttä kuluttajapalveluumme alla olevien yhteystietojen avulla järjestääksesi palautuksen ja hyvityksen: contact@fi.mars.com

Pahoittelemme syvästi kaikille kuluttajillemme ja heidän lemmikeilleen aiheutunutta mahdollista huolta ja vaivaa.







Lisätietoja medialle:

Marsin lehdistötoimisto:

Karoliina Heimo, Director, Communications, Rud Pedersen

Sähköposti: karoliina.heimo@rudpedersen.com