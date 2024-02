Kokoomuksen Kauma: ”Hallitus tekee välttämättömät uudistukset Suomen talouden pelastamiseksi”

”Suomi velkaantuu jatkuvasti ja jo joka kahdeksas valtion käyttämä euro otetaan velaksi. Suomea myös uhkaa joutuminen EU:n vakaus- ja kasvusopimuksen mukaiseen liiallisen alijäämän menettelyyn. Emme yksinkertaisesti voi jatkaa tällä linjalla, vaan tarvitsemme työmarkkinauudistuksia, jotka vahvistavat työllisyyttä ja tukevat talouden kasvua”, Kauma sanoo.

Hallitus esimerkiksi uudistaa paikallista sopimista niin, että jatkossa kaikki yritykset saavat yhdenvertaisesti hyödyntää paikallisen sopimisen mahdollisuuksia.

”Muutoksen myötä entistä useammat työntekijät ja työnantajat saavat mahdollisuuden sopia joustavammin omalle työpaikalleen parhaiten soveltuvista työehdoista”, Kauma sanoo.

Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aalto totesi Ylen Ykkösaamussa, että paikallisen sopimisen lisääminen voisi johtaa työehtojen polkemiseen. Kauma pitää näkemystä harhaanjohtavana.

”Työehtosopimukset asettavat jatkossakin rajat paikalliselle sopimiselle. Ja mikäli paikallista sopimusta ei synny, noudatetaan työehtosopimuksen määräystä.”

Kauma muistuttaa, että muissa Pohjoismaissa työmarkkinoita on uudistettu jo useita vuosia sitten ja tulokset puhuvat puolestaan.

”Ruotsissa julkinen velka suhteessa bruttokansantuotteeseen on noin 30% kun Suomessa se on yli 70%. Meillä on pohjoismainen hyvinvointivaltio mutta ei pohjoismaista työllisyysastetta sen rahoittamiseksi”, Kauma sanoo.

Kauma korostaa, että työmarkkinauudistuksista on Suomessa yritetty useita kertoja neuvotella, mutta neuvottelut ovat päättyneet tuloksettomina.

”Esimerkiksi Rinteen ja Marinin hallituskausilla paikallista sopimista yritettiin kehittää kolmikantaisessa työryhmässä, mutta yksimielisiä esityksiä ei syntynyt”, Kauma painottaa.

Hallituksen työmarkkinauudistusten on arvioitu vahvistavan julkista taloutta noin 2 miljardilla eurolla. Lisäksi muun muassa kansainvälinen valuuttarahasto IMF on raportissaan todennut, että hallituksen uudistukset vauhdittavat talouskasvua ja investointeja.

”Nyt on aika viedä Suomen talouden kannalta elintärkeät uudistukset maaliin. Hallituksella on siitä vastuu.” Kauma päättää.