HOK-Elannon suosittu siipibuffet laajenee kahteenkymmeneen myymälään

Kolme vuotta sitten HOK-Elannon ruokakauppoihin lanseerattu Siipiyhtiö-siipibuffet on noussut asiakkaiden suosioon. Tällä hetkellä yhdeksästä myymälästä löytyvä buffet laajenee suosion myötä yhteentoista uuteen myymälään vuoden 2024 aikana. Ensimmäisenä Siipiyhtiö laajenee Prisma Itäkeskukseen 20. helmikuuta ja S-market Sokokselle seuraavan viikon aikana. Tämän jälkeen siipibuffet rantautuu noin yhteen uuteen myymälään per kuukausi.

– Heti lanseerauksesta alkaen Siipiyhtiö on otettu erittäin hyvin vastaan. Haluamme tuoda siivet sekä rapeat kanapalat yhä useamman asiakkaan saataville ja laajennammekin nyt vauhdilla Siipiyhtiön verkostoa. Tuomme Siipiyhtiön tämän vuoden aikana kattavasti tarjolle eri puolille pääkaupunkiseutua, sanoo HOK-Elannon Head of Design and Development Anne-Maria Mikkonen.

Vuoden 2024 aikana Siipiyhtiö laajenee Prisma Itäkeskukseen, S-market Sokokselle, Prisma Iso Omenaan, S-market Konalaan, S-market Koivuhakaan, Food Market Herkkuun, Prisma Lippulaivaan, S-market Itäkeskukseen, Prisma Järvenpäähän, S-market Columbukseen sekä Prisma Jumboon. Siipiyhtiö löytyy tällä hetkellä jo valmiiksi Prisma Kaaresta, S-market Klaukkalasta, S-market Redistä, Prisma Hyvinkäästä, S-market Porttipuistosta, Prisma Triplasta sekä S-market Tapiolasta.

Siipiyhtiö kehitettiin vastaamaan siipien ja kanan kasvaneeseen suosioon

Siipiyhtiö on HOK-Elannon ruoan kehitystiimin kehittämä konsepti, jossa ravintolatasoiset, kotimaisesta kanasta valmistetut siivet eli wingsit sekä rapeat kanapalat on tuotu ruokakauppaan helposti asiakkaiden saataville. Siivet valmistetaan joko uunissa tai uppopaistamalla paikan päällä myymälässä.

Siipiyhtiön valikoimasta löytyy erilaisia valmiiksi paistettuja rapeita siipiä, herkullisia kastikkeita sekä makuelämyksen kruunaavia dippejä. Makuina löytyy perinteinen Texas buffalo, hawai’ialainen Huli Huli, karibialainen sweet chili sekä korean hot & sour. Dippivalikoimasta löytyy limemajoneesi, chipotlemajoneesi ja sinihomejuustodippi. Asiakas saa itse annostella siipensä, kastikkeensa sekä lisukkeensa oman maun mukaan. Siivet myydään kilohinnalla 19,40 euroa kilo.

Ensimmäinen Siipiyhtiö-buffet lanseerattiin Prisma Kaareen vuonna 2021.

– Siipien ja ylipäänsä kanan suosio on noussut Suomessa viime vuosina. Vastataksemme asiakkaiden kasvavaan toiveeseen kehitimme Siipiyhtiö-konseptin. Siipiyhtiön valmiit, ravintolatasoiset siivet ovat osuneet asiakkaidemme makuhermoon. Siipiä löytyy moneen makuun, ne valmistetaan aina kotimaisesta kanasta paikan päällä ja ne on helppo ottaa mukaan kauppareissulla – siinä uskon olevan Siipiyhtiön suosion salaisuus, summaa Mikkonen.