Lastenkirjoja läheisen menetyksestä

Lastenkirjoilla on tärkeä rooli lukutaidon ja -innon kehittymisessä, mutta niiden avulla voidaan myös käsitellä suuria tunteita aiheuttavia asioita. Nämä kolme uutuuskirjaa käsittelevät surua ja ikävää – unohtamatta rakkautta ja toivoa.

Raili Mikkanen, Harri Tarkka (kuv.): KETTUPERHONEN

Kaunis, herkkä ja samalla myös haikea satu ketun ja perhosen yhdessä viettämästä rakkaudentäyteisestä kesästä, josta jää muistoksi kaksi kettuperhosta, Onni ja Ilo.

Finlandia Junior -palkitun kirjailija Raili Mikkasen koskettava ja empatiaa opettava satu herää eloon Harri Tarkan herkän kuvituksen avulla. Ikäsuositus: 5-8

Sinituuli Viljanen, Keanne van de Kreeke (kuv.): MIKSI MUMMU EI OLE ENÄÄ MINUN MUMMUNI?

Mummu on minun paras ystäväni. Mummu on kuin aurinko. Hän on aina iloinen, ja kun hän nauraa, hän valaisee kaiken ympärillään. Hän on kuin kesä: lämmin ja ihana. Hän on täynnä iloa, värejä ja naurua. Eräänä syksynä mummu kuitenkin muuttuu. Mummu kyllä näyttää edelleen minun mummultani. Hän tuoksuu minun mummultani, ja hän kuulostaa minun mummultani. Jokin on kuitenkin toisin kuin ennen. Mummu on erilainen. Hän ei enää ole minun mummuni. Hän ei enää ole samalla tavalla iloa, värejä ja naurua.

Miksi mummu ei ole enää minun mummuni? kertoo isovanhemman muistisairaudesta lapsen näkökulmasta. Ikäsuositus: 4-9

Merja Jalo, Eeva Tötterström (kuv.): SYDÄMEEN SATTUU

Varpu on innoissaan. Hän on päässyt terapiatalli Ponimaahan avustajaksi Aaronin Tuulikki-äidin ansiosta. Aaron joutuu kohtalokkaaseen auto-onnettomuuteen ja kokee suuren menetyksen – niin suuren, että siitä on mahdotonta päästä yli omin voimin. Viha, suru ja itsesyytökset pitävät hänet hereillä öisin vielä vuosi tapahtuman jälkeen. Voivatko terapiatallin hevoset auttaa häntä?

Merja Jalon Terapiatalli Ponimaa -kirjasarjassa käsitellään erilaisia asioita, joiden hoidossa voidaan käyttää ratsastusterapiaa. Ratsastusterapia on tärkeä, ja ennen kaikkea tuloksellinen kuntoutus- ja hoitomuoto moniin psyykkisiin ja fyysisiin sairauksiin. Aihetta on kuitenkin sivuttu hyvin vähän lapsille ja nuorille suunnatussa fiktiivisessä kirjallisuudessa. Terapiatalli Ponimaa täyttää tämän aukon. Ikäsuositus: 8-12

