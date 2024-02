Helsingin Lapinlahden Lähteelle Euroopan kansalaisyhteiskuntapalkinto

Pro Lapinlahti mielenterveysseura ry:n ylläpitämä mielen hyvinvoinnin keskus Lapinlahden Lähde on valittu viiden voittajan joukkoon ETSK:n (Euroopan talous- ja sosiaalikomitea, The European Economic and Social Committee EESC) kansalaisyhteiskuntapalkinnon saajaksi.

Palkinto jaetaan vuosittain voittoa tavoittelemattomille ja innovatiivisille projekteille, jotka edistävät eurooppalaisia arvoja. Tänä vuonna kyseessä on kaikkiaan 14. jaettava palkinto ja teemana mielenterveys.

Esityksiä yli sata lähes kaikista EU-maista

Esityksiä koko EU:n laajuiseen kilpailuun saapui yli sata 23 eri maasta, ja valinnassa painottuivat hankkeiden luovuus, omistautuminen ja perusteet mielenterveysongelmien kanssa kamppailevien ihmisten auttamiseksi eli kansalaisten yhteinen ponnistelu ”Euroopan mielenterveysepidemian” hillitsemiseksi.

Lapinlahden Lähde on taiteen, kulttuurin ja mielen hyvinvoinnin keskus, jota luotsaa mielenterveysjärjestö MIELI ry:n paikallisyhdistys Pro Lapinlahti ry.

”Olemme ylpeitä ja onnellisia palkintopaikasta, joka on osoitus monien vapaaehtoisten työstä Lapinlahden Lähteen hyväksi. Palkinto antaa voimia jatkaa taistelua Lapinlahden pitämiseksi kaupunkilaisten omana”, sanoo Pro Lapinlahden toiminnanjohtaja Nonni Mäkikärki.

Matalan kynnyksen keskus jatkaa alueen kulttuuriperintöä

Lapinlahden Lähde on kaikille avoin matalan kynnyksen keskus, joka tarjoaa mielen hyvinvointia tukevan, osallisuutta tarjoavan ympäristön voimaantumiseen ja elpymiseen luonnon ja kulttuurin äärellä. Lähteellä saa nauttia kohtaamisista ja kulttuurielämyksistä omasta taustasta vapaana.

Toiminta Suomen ensimmäisessä psykiatrisessa sairaalassa Helsingin Lapinlahdessa jatkaa alueen 180-vuotista mielenterveystyötä arvokkaissa puitteissa. Lapinlahden Lähde järjestää Pro Lapinlahden luotsaamana kymmenille tuhansille vuosittaisille kävijöille tapahtumia, työpajoja, kursseja, taidenäyttelyitä, kuntouttavaa työtoimintaa ja muita mielen hyvinvoinnin palveluja ja toimii tärkeänä kaupunkilaisten kohtaamispaikkana.

Toiminta pyritään turvaamaan kuntalaisaloitekampanjalla

Parhaillaan Lapinlahdessa on käynnissä tärkeä kuntalaisaloitekampanja, joka pyrkii turvaamaan Lapinlahden alueen tulevaisuuden. Lapinlahden omistajuudesta tehdään päätöksiä loppukevään aikana, ja toimintaa uhkaa myynti ulkopuoliselle kiinteistösijoittajalle.

Suomesta palkitaan myös toinen osallistuja, Lilinkotisäätiön The World of Recovery -pelit. Kolme muuta voittajaa ovat Irlannista, Italiasta ja Slovakiasta.

Viisi voittajaa jakavat 50 000 euron palkinnon. Palkinnot jaetaan 7. maaliskuuta palkintogaalassa Brysselissä.