OmaStadin äänestys alkaa keskiviikkona 28. helmikuuta

Äänioikeutettuja ovat kaikki Helsingissä asuvat 13-vuotiaat ja sitä vanhemmat kaupunkilaiset. Äänestää voi OmaStadin verkkosivuilla ja Helsingin kaupungin toimipisteissä. Tukea äänestämiseen on saatavilla suurpiirien kirjastoissa, palvelukeskuksissa, yhteisötaloissa sekä erilaisissa tapahtumissa. Tällä kierroksella järjestetään myös äänestyskahveja eri puolilla kaupunkia. OmaStadin kolmannen kierroksen äänestys järjestetään aikavälillä 28.2.–17.3.2024.



– OmaStadi on hieno helsinkiläinen tapa käyttää osallistuvaa budjetointia asukkaiden kuulemiseen ja helsinkiläisiltä tulevien ideoiden toteuttamiseen. Olen ylpeä siitä, että vuoropuhelu on saatu toimimaan näin hyvin. Suuri osa asukkailta tulevista toiveista kohdistuu heidän oman lähiympäristönsä kehittämiseen, jolloin ne toteutetaan toimialallamme, kertoo kaupunkiympäristön apulaispormestari Anni Sinnemäki.



Ehdotuksista useimmat liittyvät helsinkiläiseen luontoon, liikuntaan ja kaupunkiympäristön viihtyisyyteen.



OmaStadin äänestyksessä jokaisella on käytössään viisi ääntä



Helsinkiläisten syksyllä tekemiin ehdotuksiin voi tutustua jo ennen äänestystä. Ehdotukset on tarkistettu, jonka lisäksi niille on tehty kustannuslaskelmat.



– Helsinkiläiset tekivät syksyllä ennätysmäärän mukavia ehdotuksia, joten kannattaa käyttää ne viisi ääntä, jotka äänestysikäisillä helsinkiläisillä on käytössään. On hienoa, että Helsinki kehittyy asukkaidensa toiveiden mukaisesti entistä viihtyisämmäksi kaupungiksi elää ja toimia, kertoo kaupungin osallisuuspäällikkö Johanna Sinkkonen.



Keväällä äänestyksen jälkeen alkaa ehdotusten kehittäminen kaupunkilaisten ja kaupungin asiantuntijoiden yhteistyössä.



OmaStadi on Helsingin kaupungin tapa tehdä osallistuvaa budjetointia yhdessä asukkaiden kanssa. Helsinki käyttää OmaStadin meneillään olevalla kolmannella kierroksella 8,8 miljoonaa euroa asukkaiden ehdotusten toteuttamiseen.