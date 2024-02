Vegempi vuodenaloitus näkyi ruokakauppojen myynneissä

Suomen suurimman päivittäistavarakaupan ketjun S-marketin myyntidatan perusteella vegaanisissa tuotteissa nähtiin alkuvuonna selkeää kasvua. Jogurttihyllystä myytävien kasvipohjaisten tuotteiden, kuten soija- ja kauravälipalojen, myyntimäärät kasvoivat yli 30 prosenttia. Välipalatuotteissa vegaanisten vaihtoehtojen osuus koko tuoteryhmässä kasvoi.

Vegaanisten valmisruokien ja kasvijuomien myynti kasvoi yli 10 prosenttia, juustohyllyn vegaanisten vaihtoehtojen myynti noin 20 prosenttia ja kasviproteiinituotteiden noin 40 prosenttia. Kasvivoittoisempi vuoden aloitus näkyi myös muissa tuoteryhmissä. Juuresten, kuivattujen herneiden, papujen ja linssien sekä esimerkiksi vihannessäilykkeiden myynti kasvoi noin 10 prosenttia. Marja- ja hedelmäpakasteissa nousua oli lähes 20 prosenttia.

”Olemme havainneet, että kasvipohjaisten tuotteiden kasvuvauhti on hidastunut viime aikoina. Syitä taustalla voivat olla hintatietoisuus tiukentuneessa taloustilanteessa sekä osittain myös vegevaihtoehtojen uutuudenviehätyksen hälventyminen. Haluamme osaltamme madaltaa kynnystä kasvipohjaisten tuotteiden kokeiluun ja auttaa niiden arkipäiväistymisessä. Alkuvuoden yhteistyö Vegaanihaasteen kanssa sekä kasvipohjaisten tuotteiden vauhdittaminen myös hintakampanjoiden kautta selkeästi puhuttelivat”, kertoo S-ryhmän päivittäistavarakaupan myyntijohtaja Antti Oksa.

S-market teki jälleen myös yhteistyötä Vegaanihaasteen kanssa. Tammikuussa järjestettävä kampanja pyrkii arkipäiväistämään vegevaihtoehtoja tarjoamalla muun muassa reseptejä ja vinkkejä. Kasvipohjaisten tuotteiden valitsemista vauhditettiin myös hintakampanjoilla S-marketeissa tammikuussa.

”Vegetrendiä on jo pitkään vetänyt pääkaupunkiseutu ja muut suuret kaupungit. Tammikuun myyntidata osoittaa roimaa kasvupiikkiä vegessä eri puolilla Suomea muutamista prosenteista reilusti yli 20 prosenttiin”, kertoo Oksa.

Hedelmien, vihannesten ja juuresten käyttöön kannustetaan S-ryhmän ruokakaupoissa myös Alle euron hevi -konseptin kautta, jossa satokauden kasvikset maksavat alle euron joko kilohinnaltaan, per rasia, pussi tai kappale.

S-ryhmän tavoitteena on, että vuoden 2030 loppuun mennessä 65 prosenttia kaikesta myydystä ruoasta on kasvipohjaista. Tavoitteena on auttaa asiakkaita syömään yhä kestävämmin, tarjota monipuolisesti vaihtoehtoja sekä edistää kasvipohjaisen ruoan kehitystä ja kasvua.