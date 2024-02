Savonlinnan yleiskaava loppusuoralla

Etelä-Savon ensimmäiseksi Helmi-keskittymäksi hyväksyttiin Haukiveden helmet 13.2.2024 08:30:00 EET | Tiedote

Helmi-ohjelman valtakunnallinen seurantaryhmä hyväksyi joulukuussa 2023 Savonlinnan ja Rantasalmen seudulla sijaitsevan Haukiveden helmet -keskittymän Etelä-Savon ensimmäiseksi ja valtakunnan kuudenneksi Helmi-keskittymäksi. Keskittymiä tunnistamalla tarkoituksena on parantaa ympäristön ekologista tilaa ja nostaa esiin maakunnallisesti arvokkaita luonto- ja kulttuuripiirteitä. Keskittymien alueille on mahdollista saada luonnonhoitotoimiin rahoitusta Helmi-ohjelmasta. Kaikki Helmi-ohjelman toimintaan osallistuminen on aina vapaaehtoista maanomistajille.