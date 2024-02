Yhteishaku alkaa 20. helmikuuta – Helsingissä monipuolinen koulutustarjonta

Jokainen 9.-luokkalainen hakeutuu yhteishaussa ammatilliseen, lukio- tai valmentavaan koulutukseen. Helsingin kaupungin lukiot ja Stadin ammatti- ja aikuisopisto (Stadin AO) tarjoavat monipuolisia toisen asteen koulutusvaihtoehtoja.

– On tärkeää, että nuori valitsee opiskelupaikan oman kiinnostuksensa mukaan. Toisen asteen oppilaitoksistamme saa hyvät eväät jatko-opintoihin ja työelämään. Ristiinopiskelun avulla opintotarjonta laajenee entisestään, toteaa Helsingin kaupungin lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja Harri Korhonen.

Ristiinopiskelulla lisää opintomahdollisuuksia

Yhteishaussa Stadin AO:ssa on tarjolla 27 ammatillista perustutkintoa. Perustutkintoon on mahdollista yhdistää urheilu-ura, ja ammattiin voi valmistua myös oppisopimuksella. Ammattitutkinnon rinnalla voi opiskella myös lukio-opintoja tai suorittaa ylioppilastutkinnon. Opiskelu Stadin AO:ssa on yksilöllistä ja työelämälähtöistä.

Ruotsinkielistä ammatillista koulutusta Helsingissä järjestää Yrkesinstitutet Prakticum.

Helsingin kaupungilla on 15 lukiota, joista kolme on ruotsinkielistä. Lukioilla on oma erityinen koulutustehtävä tai lukiokohtainen painotus. Kaupungin lukiot tekevät myös monipuolista korkeakouluyhteistyötä.

Lukioiden ja Stadin AO:n opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa opintoja myös muun kuin oman oppilaitoksensa valikoimasta. Lukiokoulutuksella, Stadin AO:lla sekä Helsingin työväenopistolla ja Helsingfors arbiksella on yhteistarjotin, josta toisen asteen opiskelijat voivat valita opintoja.

– Ristiinopiskelu mahdollistaa opiskelijoille aiempaa yksilöllisempiä opintopolkuja. Tämä edesauttaa oman osaamisen laajempaa kehittämistä, toteaa lukiokoulutuksen päällikkö Tarja Aro-Kuuskoski.

TUVAssa tutustutaan toiseen asteeseen

Tutkintokoulutukseen valmentavassa koulutuksessa eli TUVA-koulutuksessa opiskelija vahvistaa toisen asteen opiskelussa tarvittavia taitoja. Lisäksi hän voi tutustua ammatillisiin ja lukio-opintoihin sekä korottaa perusopetuksen arvosanoja.

Opinnot kestävät enintään vuoden, mutta opiskelija voi omien suoritustensa perusteella hakeutua toisen asteen koulutukseen jo aiemmin.

Jos hakija ei saa opiskelupaikkaa yhteishaussa lukiosta tai ammatillisesta oppilaitoksesta, hänelle osoitetaan paikka TUVA-koulutuksesta.

Kouluksiin haetaan Opintopolku-palvelussa

Toisen asteen koulutukseen haetaan sähköisesti osoitteessa opintopolku.fi.

Yhteishaussa voi hakea myös työhön ja itsenäiseen elämään valmentavaan TELMA-koulutukseen sekä kansanopistojen oppivelvollisille suunnatulle, vuoden pituiselle linjalle.

Peruskoulujen opinto-ohjaajat ja opettajat tukevat 9.-luokkalaisia koulutusvalintojen tekemisessä.

Yhteishaun tärkeät ajankohdat:

Perusopetuksen jälkeisen koulutuksen yhteishaku on käynnissä 20.2.–19.3.2024.

Tieto valinnoista tulee aikaisintaan 13.6.2024.

Opiskelupaikka on otettava vastaan viimeistään 27.6.2024.

Lisätiedot:

Lukiokoulutuksen päällikkö Tarja Aro-Kuuskoski (suomenkieliset lukiot), puh. 09 310 82365,

Ruotsinkielisen vapaan sivistystyön ja lukiokoulutuksen päällikkö Moa Thors, puh. 09 310 70077,

Apulaisrehtori Sari Slöör, Stadin AO, puh. 09 310 64093