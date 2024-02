Perusopetuksen jälkeisten koulutusten yhteishaku alkaa 20. helmikuuta

Yhteishaku on tarkoitettu perusopetuksen päättäville ja ilman tutkintoa oleville hakijoille. Yhteishaku on erityisesti oppivelvollisten päähakuväylä, jolla voi täyttää hakeutumisvelvoitteen, joka kaikilla oppivelvollisilla on. Oppivelvollisen on hakeuduttava ennen perusopetuksen viimeisen vuosiluokan päättymistä toisen asteen koulutukseen, nivelvaiheen koulutukseen tai muuhun oppivelvollisuuden piiriin kuuluvaan koulutukseen.

Ammatillisen tutkinnon, korkeakoulututkinnon tai lukion jo suorittaneet sen sijaan hakevat jatko-opintoihin jatkuvan haun kautta.

Hakuaika on 20.2.–19.3.2024. Hakeminen tapahtuu Opetushallituksen Opintopolku.fi-sivulla.

Yhteishaussa haettavana olevat koulutukset ovat:

ammatilliset perustutkinnot

lukiokoulutus

tutkintokoulutukseen valmentava TUVA-koulutus

vaativan erityisen tuen perusteella järjestettävät ammatilliset perustutkinnot sekä TUVA-

koulutus

koulutus työhön ja itsenäiseen elämään valmentava TELMA-koulutus

kansanopistojen oppivelvollisille tarkoitetut opistovuosi-linjat

Yhteishaussa on tarjolla 85 800 opiskelupaikkaa, joista 37 850 paikkaa ammatilliseen ja 39 240 lukiokoulutukseen.

Ruotsinkielisessä lukiokoulutuksessa on haettavana 2 390 ja ruotsinkielisissä ammatillisissa perustutkinnoissa 1 790 aloituspaikkaa.

TUVA-koulutuksessa on yhteensä 5 090 aloituspaikkaa, joista 180 paikkaa on ruotsinkielisessä koulutuksessa. TUVA-koulutus on tarkoitettu hakijoille, jotka tarvitsevat valmentavaa koulutusta ennen tutkintokoulutukseen hakeutumista. TUVA-koulutuksen aikana voi korottaa perusopetuksen päättötodistuksen arvosanoja sekä suorittaa lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opintoja.

Erityisoppilaitoksissa on haettavana noin 2 330 aloituspaikkaa, joista noin 65 paikkaa on ruotsinkielisessä koulutuksessa. Vaativana erityisenä tukena järjestettäviin ammatillisiin perustutkintoihin on noin 980 aloituspaikkaa. Vaativan erityisen tuen perusteella järjestettävät koulutukset on tarkoitettu hakijoille, jotka tarvitsevat tukea vaikean oppimisvaikeuden, vamman tai sairauden takia. Erityisoppilaitoksissa on myös noin 780 aloituspaikkaa TUVA-koulutukseen ja noin 570 paikkaa TELMA-koulutukseen.

Kansanopistojen oppivelvollisten opistovuosilinjoilla on tarjolla yhteensä 1 290 aloituspaikkaa.

Opintopolun pistelaskurilla voi arvioida omia mahdollisuuksia

Opintopolusta löytyy pistelaskuri, jonka avulla hakija voi arvioida omat valintapisteensä yhteishaussa. Hakija voi verrata omia pisteitään hakukohteiden alimpiin hyväksyttyihin pisteisiin ja arvioida tältä pohjalta omia sisäänpääsymahdollisuuksiaan.

Opintopolussa voi nyt myös lisätä kiinnostavia hakukohteita suosikeiksi ja valita niitä tarkempaan vertailuun uuden vertailutoiminnon avulla. Suosikkeihin lisätyt hakukohteet voi siirtää suoraan hakulomakkeelle.

Hakeminen ja valinnat

Yhteishaussa hakija voi esittää 1–7 hakutoivetta. Hakija asettaa hakutoiveet mieluisuusjärjestykseen ja hänet valitaan järjestyksessä ylimpänä olevaan hakutoiveeseen, johon hänen valintamenestyksensä riittää. Hakutoiveita voi muuttaa vain hakuaikana.

Oppilaitokset voivat järjestää pääsykokeita tai haastatteluja hakijoille. Oppilaitos voi myös arvioida hakijan kielitaidon, jos tarpeen. Oppilaitokset kutsuvat hakijat pääsykokeisiin huhtikuun aikana.

Oppilaitokset julkaisevat opiskelijavalinnan tulokset aikaisintaan 13.6.

Opintopolun neuvonta auttaa hakemiseen liittyvissä kysymyksissä

Opintopolun hakuneuvonta auttaa hakemiseen liittyvissä kysymyksissä. Puhelinneuvonta on auki hakuaikana arkisin klo 9.30–13 ja hakuajan viimeisenä päivänä 19.3. klo 9.30‒15.00.

Neuvonnan yhteystiedot:

p. 029 533 1010

neuvonta@opintopolku.fi





Lisätietoja

erityisasiantuntija Satu Hornborg, p. 029 533 1314, satu.hornborg@oph.fi