Taitaja2024-kilpailun finalistit selvillä

Taitaja-semifinaalit järjestettiin 29.1.–2.2.2024 ympäri Suomea. Semifinaaleihin ilmoittautui yli 1900 opiskelijaa ja he kilpailivat 50 lajissa, joista viisi on erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille tarkoitettuja TaitajaPLUS-lajeja. Pääsääntöisesti jokaisesta lajista kilpailee finaalissa kahdeksan kilpailijaa. Yhteensä finalisteja on 450.

Hitsaus-lajissa semifinaaliin osallistunut Savon ammattiopiston opiskelija Lauri Mutka varmisti paikan Kuopion finaalissa.

– Semifinaalien jälkeen fiilikset on hyvät, vaikka ois voinu mennä vielä vähän paremmin omasta mielestä. Finaaliin lähtö tuntuu todella hyvälle, Lauri toteaa.

Finalistien nimet ja lajit löytyvät Taitaja2024-verkkosivuilta.



Taitaja2024 Kuopio on tilaisuus tutustua suomalaiseen huippuosaamiseen





Taitaja2024-tapahtuma järjestetään Kuopiossa 20.–23.5.2024. Tapahtumapaikkoina ovat Savon ammattiopiston Savilahden kampus ja Kuopio-halli. Kolme lajia toteutetaan etänä. Ammattitaidon SM-finaalissa kilpailee noin 450 opiskelijaa eri ammattialoilta.

Taitaja2024-tapahtuman yhteydessä kilpaillaan lisäksi yläkoululaisten Taitaja9-kilpailu.

Taitaja2024-tapahtumassa nähdään yhteensä 50 kilpailulajia. Tapahtuman keskeiset teemat ovat kestävä tulevaisuus ja virtuaalisuuden kehittäminen. Teemat ovat osa tapahtumaa suunnittelusta toteutukseen. Kilpailulajien lisäksi ammattinäytöksissä nähdään ajankohtaisia teemoja – ammattinäytöslajeina ovat prosessiala, lentokonehuolto ja korujen valmistus. Taitaja2024-tapahtuma on kaikille avoin ja ilmainen tapahtuma ja tilaisuus tutustua suomalaiseen huippuammattiosaamiseen.