Juomavesi on keitettävä itäisessä Espoossa, Kauniaisissa ja Vantaalla Linnaisissa

Vesijohtovuoto on saatu eristettyä ja verkoston paineet ovat palautumassa. Verkostosta voi irrota häiriön johdosta ruskeaa rautapitoista ainesta. Verkossa voi olla myös ilmaa, joka näkyy vedessä kuplina tai harmaana värinä. Kehotamme juoksuttamaan vettä, kunnes se on kirkasta. Varotoimenpiteenä juomavesi ja ruoanlaitossa käytettävä vesi on keitettävä. Keittokehotus on voimassa toistaiseksi ja sen purkaa terveydensuojeluviranomainen. Tiedotamme seuraavan kerran ti 20.2. klo 9.

Jos olet jo ehtinyt juoda vettä, on terveydellinen riski kuitenkin hyvin epätodennäköinen.