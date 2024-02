Paneeli: Kukoistaako kiinteistömarkkina myös laskusyklin jälkeen?

Seminaarissa kuullaan paneelikeskustelu kiinteistömarkkinan tulevaisuudesta otsikolla “Kukoistaako kiinteistömarkkina myös tämän laskusyklin jälkeen?”.

Paneelissa esiintyvät Nrepin Head of New Markets Timuur Saadetdin, Premicon toimitusjohtaja Sami Kiehelä ja JLL:n Pohjoismaisten ESG-palveluiden johtaja Tuomas Vuorinen. Tilaisuuden juontaa JLL:n Head of Valuation & Strategic Consulting Kaisu Pienimäki.

Seminaarin muut esitykset:

Muuttuiko maailma? Kansainvälisen talouden, inflaation ja korkojen näkymät pitkällä aikavälillä - Valtteri Ahti , Chief Strategist, Evli Bank.

Velkalaivat kääntyvät - Eemeli Lehto , Head of Debt Advisory, JLL

Kiinteistösijoitusmarkkinat 2024 - Tero Uusitalo, Head of Capital Markets, JLL

Ilmoittaudu tilaisuuteen Ida Kirveslahdelle (ida.kirveslahti@jll.com, 044 575 8210).