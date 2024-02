Tahko Ski Lift Pitch -tapahtuman voitosta kilpailee useita kansainvälisiä startup-yhtiöitä

Tahko Ski Lift Pitch on kansainvälinen bisnestapahtuma, jossa startup-yhtiöt pitchaavat bisnesideoitaan enkeli- ja pääomasijoittajille kilpaillen 10 000 euron rahapalkinnosta. Pitchauskilpailuun valitut startup-yritykset ja tutkimuslähtöiset tiimit edustavat monipuolisesti eri toimialoja. Mukana on mm. health-, med- ja biotechalan sekä rakennusteollisuuden ja kiertotalouden lupaavia innovaatioita.

”Alkuvaiheen startupeihin sijoitetaan suhdannetilanteesta huolimatta aktiivisesti. Erityisen kiinnostavaa on nähdä, miten myös perinteisempien toimialojen innovaatiot menestyvät tänä vuonna sijoittajien arvioinnissa. Hakemusten taso on noussut selkeästi edellisvuosista, joten odotettavissa on intensiivinen mittelö voitosta”, toteaa tapahtuman tuottaja ja Kuopion alueen kauppakamarin kasvujohtaja Tiina Hartikainen.

Tänä vuonna kilpailussa on mukana poikkeuksellisen paljon erittäin lupaavia tutkimuslähtöisiä innovaatioita niin paikallisesta yliopistosta kuin kansainvälisesti.

”Yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa tehdään maailmaa mullistavaa huippututkimusta. Tutkimukseen perustuvien innovaatioiden kaupallistaminen on tärkeä väylä saada tutkimuksesta polveutunut tieto ja osaaminen käyttöön mahdollisimman monessa elämäämme vaikuttavassa sovelluksessa. Onkin ilahduttavaa nähdä, että Tahko Ski Lift Pitch on houkutellut mukaansa näin suuren määrän R2B-taustaisia kilpailijoita”, kertoo kilpailun toinen päätuomari, Nostetta Ventures Oy:n toimitusjohtaja ja sijoittaja Noora Tuikka.

Tahko Ski Lift Pitch -tapahtumaan odotetaan huhtikuussa 300:a tapahtumakävijää, 30:a enkeli- ja pääomasijoittajaa sekä 70:ä startup-yrittäjää. Lisäksi tapahtumaan osallistuu noin 100 opiskelijaa paikallisista ammatti- ja korkeakouluista.





Kilpailuun valitut startup-yhtiöt:



AI Methods (Madrid, Spain)

Aisti Corporation Oy (Jyväskylä, Finland)

AVANTO (Kuopio, Finland)

Avolve Nordic Finland Oy (Helsinki, Finland)

Circutus Oy (Joensuu, Finland)

CorFlux / University of Eastern Finland (Kuopio, Finland)

Edge to Edge (Espoo, Finland)

EduZolve Oy (Joensuu, Finland)

Emblem (Sanem, Luxenburg)

FinnPole Oy (Jyväskylä, Finland)

Im.Engine / Tampere University (Tampere, Finland)

iNPH Monitoring tool / Andrius Penkauskas / University of Eastern Finland (Kuopio, Finland)

InvasiCell / University of Cyprus (Nicosia, Cyprus)

LeapSEQ / Wim Cuypers (Antwerpen, Belgium)

Leinonen Retina Laboratory / University of Eastern Finland (Kuopio, Finland)

LionLingo.com (Espoo, Finland)

Macon Oy (Oulu, Finland)

mechIC / Ruhr-Universität Bochum (Bochum, Germany)

Oinride Oy (Tampere, Finland)

Otos / Aalto Univeristy (Espoo, Finland)

PLYTEQ (Cologne, Germany)

PrecisionPhage Oy (Jyväskylä, Finland)

PROJECT UNBOUNDED (Antwerpen, Belgium)

R2B Ashik Jawahar Deen / University of Eastern Finland (Kuopio, Finland)

Rollyy (Tampere, Finland)

Scaleport AI Oy (Oulu, Finland)

Sova3D Oy (Helsinki, Finland)

Streamingly (Oulu, Finland)

Surgerix / University of Eastern Finland (Kuopio, Finland)

Traitspotter Oy (Jyväskylä, Finland)

VisaFlow (Köln, Germany)

VitalSigns Oy (Espoo, Finland)

Wearable Biomarker and EEG Device / Shekhar Singh / University of Eastern Finland (Kuopio, Finland)