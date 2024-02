Olympiavoittaja Sami Jauhojärven urasta kertova kirja Uho ilmestyy syksyllä 2024

Talvella 2001 Sami Jauhojärvi oli juuri voittanut nuorten maailmanmestaruuden, kun Suomen maastohiihto romahti Lahden dopingskandaalissa. Nuorella Jauhojärvellä oli oman uransa alussa paljon vastoinkäymisiä. Moni ehti jo pitää häntä kovempana puhujana kuin hiihtäjänä.

Sinnikkäällä työllä Ylitornion kairojen kasvatti raivasi esteet tieltään ja nousi mieshiihdon terävimmälle huipulle. Hänen uransa kruunasi parisprintin olympiakulta yhdessä Iivo Niskasen kanssa vuonna 2014. Sami Jauhojärven tarina kuvastaa suomalaisen maastohiihdon nousua dopingskandaalista takaisin menestykseen.

Kirjan kirjoittajat Karo Hämäläinen ja Outi Hytönen näkevät huippuhiihtäjän tarinan peilaavan laajemminkin yhtä aikakautta suomalaisessa huippu-urheilussa.

”Sami Jauhojärvi on päästänyt meidät katsomaan läheltä olympiavoittajan arkea ja harjoittelua. Suorapuheisena kaverina ”Musti” on kertonut paljon myös urheilun tabuaiheista”, Karo Hämäläinen ja Outi Hytönen sanovat.

Hiihtouransa jälkeen Sami Jauhojärvestä on tullut arvostettu hiihtokommentaattori, jonka puheenparsi on tullut tutuksi kaikille hiihdon ystäville. Ex-huippuhiihtäjä kokee, että nyt on luonteva paikka katsoa taaksepäin, elettyä elämää, ja paketoida yksi elämänvaihe kovien kansien väliin.

”Aikoinaan noustuani A-maajoukkueeseen uskottelin itselleni, että olin tehnyt asioita ammattimaisesti ja harjoitellut kovaa. Seuraavat vuodet opettivat, että rajoja voi rikkoa. Pääni sisältä olin rajat uhollani jo karkottanut. Kirjassa kerron oman tarinani siitä, mitä oman keskinkertaisuutensa voittaminen ja yhä uudelle tasolle nouseminen vaatii”, Sami Jauhojärvi sanoo.

Hänen nimeään kantava hiihtokoulu Uho alkaa tänään 20. helmikuuta Iltalehden verkkosivustolla.

SAMI JAUHOJÄRVI on hiihdon olympiavoittaja ja moninkertainen arvokisamitalisti. Hänet valittiin Vuoden urheilijaksi 2014 yhdessä Iivo Niskasen kanssa. OUTI HYTÖNEN on kirjallisuus- ja kestävyysurheilutoimittaja, suomentaja ja suunnistaja. KARO HÄMÄLÄINEN on monipuolinen kirjailija, taloustoimittaja ja intohimoinen kestävyyslajien harrastaja.

Kirjan kustantaja Tammi on osa Werner Söderström Osakeyhtiötä.