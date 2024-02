Päivitys tiedotteeseen: Juomavesi on keitettävä itäisessä Espoossa, Kauniaisissa ja Vantaalla Linnaisissa

Vuotokohta on saatu eristettyä ja korjaustyöt on aloitettu. Kiinteistöjä ei ole alueella ilman vettä ja vedenjakelu kiinteistöille toimii, mutta varotoimenpiteenä juomavesi ja ruoanlaitossa käytettävä vesi on edelleen keitettävä vähintään viiden minuutin ajan. Vesi on keittämisen jälkeen myös jäähdyttyään käyttökelpoista. Myös kahvin- ja vedenkeittimissä käytettävä vesi on ensin keitettävä. Keittokehotus jatkuu ainakin tiistain 20.2. ajan, kunnes terveydensuojeluviranomainen on varmistanut vedenlaadun alueella. Tiedotamme seuraavan kerran ti 20.2. klo 21.

Verkostosta voi irrota häiriön johdosta ruskeaa rautapitoista ainesta. Verkossa voi olla myös ilmaa, joka näkyy vedessä kuplina tai harmaana värinä. Kehotamme juoksuttamaan vettä, kunnes se on kirkasta.

Jos olet jo ehtinyt juoda vettä, on terveydellinen riski kuitenkin hyvin epätodennäköinen.

Vedenkeittokehotus koskee seuraavia alueita:



00370 Espoo Sotaviskaalintie, Sotatuomarintie, Mäkkyläntie ja Sotarovastintie

01640 Vantaa vain Linnainen

02610 Espoo

02620 Espoo

02630 Espoo

02650 Espoo

02660 Espoo

02680 Espoo

02700 Kauniainen

02710 Espoo

02720 Espoo

02730 Espoo

02750 Espoo poislukien Kuurinnitty

02920 Espoo

02940 Espoo

02970 Espoo