Yrittäjägallup: Ay-liikkeen toimet yhä pahempi investointijarru

Tuoreessa Yrittäjägallupissa kysyttiin pienten ja keskisuurten yritysten edustajilta eri asioiden vaikutuksesta investointihalukkuuteen Suomessa. Vastaajien mielestä kaikki luetellut 20 vaihtoehtoa vähentävät enemmän kuin lisäävät investointihaluja.



− Viesti on selvä: Suomi ei ole houkutteleva investointikohde. Tämä näkyy myös investointitilastoista. Monet yrittäjät ja omistajat laittavat, jos mahdollista, investointirahansa muualle, missä on vakaammat olot ja paremmat näkymät, sanoo Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen.



Yrittäjien mielestä ylivoimaisesti pahin investointijarru on ammattiyhdistysliikkeen toiminta. Tätä mieltä oli 61 prosenttia vastaajista. Osuus on nousussa, sillä joulukuun Yrittäjägallupissa tätä mieltä oli 55 prosenttia vastaajista.



− Yrittäjien mitta on täyttynyt ay-liikkeen toimia kohtaan. Valitettavasti moni kansalainen on nielaissut joidenkin liittojohtajien väärät ja valheelliset väitteet, toimitusjohtaja Pentikäinen sanoo.



Mitä suurempi yritys, sitä enemmän ay-liikkeen toiminta nähdään investointijarruna. Toimialoista kriittisin ay-liikkeen toimia kohtaan on teollisuus, jossa nostetaan lisäksi kolmanneksi pahimmaksi investointijarruksi satamien työtaistelut.



Pienten ja keskisuurten yritysten näkemyksiä selvittävään Yrittäjägallupiin vastasi helmikuussa 1339 pk-yritysten edustajaa.



Myös julkinen velka ja verotus jarruttavat



Muina pahimpina investointijarruina Yrittäjägallupin vastaajat pitävät talouden näkymiä (56 prosenttia), verotuksen tasoa (55 prosenttia) ja kasvavaa julkista velkaa (51 prosenttia). Myös näiden osuus on kasvanut edellisestä mittauksesta 3−7 prosenttiyksikköä.



Vähiten investointihaluja vähentävät logistinen järjestelmä, infrastruktuuri ja energian saatavuus.



− Kun Suomi sijaitsee sotaa käyvän Venäjän naapurissa, julkinen velkamme kasvaa lähes hallitsemattomasti ja syntyvyys on heikkoa, kotimaan politiikassa pitäisi tehdä ratkaisuja, jotka lisäävät investointihaluja. Hallitus yrittää niitä, mutta saa vastaansa ay-liikkeen ja sitä tukevien neliraajajarrutuksen. Tämä syö yrittäjien uskoa tulevaisuuteen, Pentikäinen sanoo.



− Hukka perii Suomen, jos ja kun yritykset ja niiden omistajat eivät halua investoida tänne.

Suomessa on viimeinen aika herätä uudistuksiin ja lähteä rakentamaan sellaista yhteiskuntaa, johon kannattaa investoida ja jossa on mielekästä yrittää.



Tutustu tuloksiin tarkemmin tästä.



Näin kysyttiin

Suomen Yrittäjien Verianilla teettämään tutkimukseen vastasi 1 339 pk-yritysten edustajaa.

Kysely tehtiin 7.−13.2.2024. Tutkimustulosten luottamusväli on 2,7 prosenttiyksikköä suuntaansa.