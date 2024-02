Oma ääni kuuluviin somessa – mediakasvatusta senioreille ja nuorille

Työpajoissa harjoitellaan mediataitoja ja niissä yhdistyvät historia, nykyaika ja tulevaisuus. Osallistujat pääsevät toimimaan kehittäjinä ja oppimaan kestävyys-, kiertotalous-, digi- ja mediataitoja.

Testattavia toimintamalleja on kolme. Kestävyys- ja Digimentorit -mallissa seniorit opettavat omia kestävyys- ja kiertotaloustaitojaan nuorille. Nuoret toimivat seniorien digimentoreina. He opettavat senioreita perustamaan sosiaalisen median tilin. Sen avulla seniori voi kertoa omasta taidostaan tai harrastuksestaan. AuerVAARA -paja liittyy nykyään sosiaalisen median kautta leviäviin rakkaushuijauksiin. Paja on saanut idean romanssihuijari R. O. Auervaarasta (1906–1964). Kolmannessa pajassa hyödynnetään Sitran kehittämää Erätauko-keskustelua. Ryhmät valitsevat itselleen tärkeän keskusteluaiheen.

– Hankkeessa seniorit nähdään positiivisena voimavarana pitkän elämänkokemuksensa kautta, eikä taakkana, joille pitää opettaa digitaitoja. Painotamme ylisukupolvista oppimista ja kohtaamista, kertoo hankkeen koordinaattori Laura Häkkinen.

Ilmoittautuminen

Ryhmiin voi ilmoittautua hankkeen vetäjälle ja pajaohjaaja Laura Häkkiselle, laura.hakkinen(at)postimuseo.fi tai 050 551 7669. Ilmoittautuminen Tampereen pajoihin 25.2. ja Helsingin pajoihin 20.3. mennessä.

Seminaari Tampereella

Hankkeessa järjestetään dis- ja misinformaatioon sekä mediakritiikkiin liittyvä seminaari Tampereella syyskuussa 2024. Seminaarissa esitellään hankkeen tuloksia ja toimintamallia. Sisällöstä tiedotetaan tarkemmin myöhemmin. Seminaari on laajalle yleisölle suunnattu ja sinne on vapaa pääsy.

Oma ääni kuuluviin somessa -hankkeen päätoteuttajina ovat Postimuseo ja Tampereen historiallisten museoiden Suomen Pelimuseo ja Mediamuseo Rupriikki. Kumppaneina hankkeessa ovat Museo Merkki, Mediakasvatusseura, Tampereen yliopiston mediakasvatuksen oppiaine sekä Eläkeliitto.