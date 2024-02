Red Carpet Festari ja WWF yhteistyöhön – elokuva-alan gaala tukee Itämeren suojelua

Red Carpet Festari on kotimaiselle elokuvalle omistettu elokuvafestivaali, joka järjestetään vuosittain Hyvinkäällä. Festivaali järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 2017. Red Carpet Festarin ohjelma koostuu elokuvanäytöksistä, konserteista, yleisötapaamisista, keskustelutilaisuuksista ja kaupunkitapahtumista. Festarin perustaja ja taiteellinen johtaja on Antti Luusuaniemi. Red Carpet Festari 26.8.-1.9.2024.

WWF Suomi on osa laajaa, kansainvälistä WWF-verkostoa, jolla on toimistoja noin 50 maassa ja toimintaa yli sadassa maassa. WWF:n tavoitteena on rakentaa tulevaisuus, jossa ihmiset ja luonto elävät tasapainossa. wwf.fi