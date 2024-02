Akseli Gallen-Kallelan maalausten tiedot ja kuvat kootaan yhdelle verkkosivustolle

Akseli Gallen-Kallelan catalogue raisonné* -hankkeen tietokanta on nyt avattu osoitteessa https://gallenkallela.org. Hanke toimii vuonna 2021 perustetun Nordic Art Intelligence -säätiön alaisuudessa.

"Yhtenä Suomen tunnetuimmista taiteilijoista Akseli Gallen-Kallela ja hänen tuotantonsa oli selkeä valinta säätiön ensimmäiseksi catalogue raisonné -hankkeeksi", toteaa säätiön hallituksen puheenjohtaja Heikki Hanka. "Hänen toimintansa ja teoksensa kiinnostaa yleisöä suuresti. Tämän vuoksi on tärkeää, että tietomme hänen tuotannostaan perustuu ajantasaiseen tutkimukseen."

Digitaalisen luettelon tiedot perustuvat Gallen-Kallelan pojantyttären Aivi Gallen-Kallela-Sirénin kokoamaan teoskortistoon taiteilijan tuotannosta. Luettelon tietojen täydentämistä on jatkanut hankkeen tutkija Irene Riihimäki.

"Taiteilijan 300 maalauksen luettelointitiedot on nyt kotimaisen ja kansainvälisen yleisön saatavilla”, sanoo Riihimäki. ”Tämä on kuitenkin vasta ensimmäinen saavutettu etappi luettelon kokoamistyössä, sillä tavoitteenamme on julkaista tiedot taiteilijan jokaisesta maalauksesta.”

Hanke keskittyy tällä hetkellä Gallen-Kallelan maalauksiin, mutta ei ole poissuljettua, etteikö luetteloon voisi sisällyttää tulevaisuudessa myös taiteilijan muuta tuotantoa.

Pioneerihanke tarjoaa kotimaiselle ja kansainväliselle yleisölle uudenlaisen tavan tutustua kansallistaiteilijan tuotantoon

Viimeisen kymmenen vuoden aikana maailmalla on julkaistu useita digitaalisia teosluetteloita, joihin on koottu tiedot taiteilijoiden tuotannosta tai sen osa-alueesta, mutta Suomessa tai muissa Pohjoismaissa digitaaliset luettelot eivät vielä ole kovin tunnettuja.

"Tämä on pioneerihanke", säätiön toimitusjohtaja Georges Armaos toteaa. "Suomalaisten kuvataiteilijoiden tuotannosta on julkaistu verrattain vähän kattavia teosluetteloita. Toivottavasti hankkeemme rohkaisee aloittamaan useampia luettelointihankkeita, sillä tämä on erinomainen tapa vaalia ja ylläpitää taiteilijoiden taiteellista perintöä."

Taiteilijan maalaukset on luetteloitu englanninkieliselle Navigating.art-alustalle. Digitaalinen muoto mahdollistaa teosluettelon tietojen läpikäymisen ja hakemisen tehokkaalla tavalla. Digitaalisuus mahdollistaa myös tietojen päivittämisen sivuston julkaisun jälkeenkin.

”Digitaalinen luettelo on hyvin käyttäjäystävällinen, ja se tekee tiedonhausta helppoa”, kertoo Navigating.art-ohjelmistoyhtiön toimitusjohtaja Nicolai Bohn. “Gallen-Kallelan maalausten tutkimushanke edistää merkittävällä tavalla ymmärrystämme taiteilijan tuotannosta.”

Tietokanta on kaikille avoin ja maksuton.

*Catalogue raisonné tarkoittaa kattavaa ja systemaattista luetteloa yhden taiteilijan koko tuotannosta tai sen rajatusta osa-alueesta.