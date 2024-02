Ortopedi Essi Honkonen Taysista: Uusi leikkausasento vähentää riskejä sääriluun murtumien hoidossa

Sääriluun varren murtumissa vaikuttavin hoito aikuisilla ja kasvunsa päättäneillä nuorilla on lähes aina leikkaus, jossa tehdään sääriluun ydinnaulaus.

Ydinnaula on perinteisesti viety sääriluun ydinonteloon polvinivelen läpi polvilumpion alapuolelta. Tampereen yliopistollisessa sairaalassa (Tays) tehty tutkimus puoltaa kuitenkin toista leikkaustapaa, jossa leikkaus tehdään polvilumpion yläpuolelta.

Tammikuun lopussa julkaistut tutkimustulokset kertovat, että Taysissa vuodesta 2017 käytetty uusi leikkaustekniikka minimoi vakavat turvotukset ja riskin joutua toiseen leikkaukseen kasvaneiden lihasaitiopaineiden vuoksi.

− Aikaisempaa tekniikkaa käyttäen 13 prosenttia potilaista tarvitsi ydinnaulauksen lisäksi lihasaitioiden aukaisun. Uuden tekniikan käyttöönoton jälkeen yhtään ydinnaulauksen jälkeistä lihasaitioiden avausleikkausta ei ole tarvittu, sanoo tutkimuksen toinen päätutkija, ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri Essi Honkonen Taysin tuki- ja liikuntaelinkeskuksesta.

Parempaa hoitoa ja pienemmät kulut

Kun sääriluu murtuu, vammaenergia on suuri ja sen yhteydessä säären alueelle syntyy usein myös merkittäviä pehmytkudosvaurioita ja verenpurkaumia. Pelkästään tämä voi aiheuttaa lihasaitiopainetta ja kivuliasta turvotusta.

Riski on vakava, sillä paine voi aiheuttaa pysyviä lihas- ja hermovaurioita jo muutamissa tunneissa.

− Aitioiden avausleikkaus pitää tehdä, jos turvotus ja paine vahvojen lihaskalvojen ympäröimissä lihasaitioissa kasvaa. Se on leikkaus, jossa iho ja lihasaitiot täytyy avata koko säären mitalta, Honkonen sanoo.

Nämä leikkaukset onnistuttiin tutkimuksen mukaan välttämään kokonaan muuttamalla leikkaustekniikkaa ja ennen kaikkea leikkausasentoa.

− Kun käytetään polvilumpion alapuolista reittiä, polvi on koukussa ja sääri alaspäin. Se voi aiheuttaa säären lihasaitiopaineen nousua. Kun taas ydinnaula viedään uudella tavalla polvilumpion yläpuolelta, sääri tuetaan tyynyillä lievään kohoasentoon polvi suorana. Silloin leikkausasento on aitiopaineelle huomattavasti edullisempi, Honkonen sanoo.

Tutkimuksessa oli mukana ryhmä ortopedian erikoislääkäreitä Taysin tuki- ja liikuntaelinkeskuksesta. Honkosen lisäksi toisena päätutkijana toimi tuki- ja liikuntaelinsairauksien päivystyshoitolinjan vastaava lääkäri, apulaisylilääkäri Piia Suomalainen.

− Uusien tekniikoiden osalta on tärkeä tehdä arkivaikuttavuuden tutkimusta. Tutkimuksemme osoittaa, että maailmallakin yleistyneen ja hyväksi havaitun tekniikan ansiosta pääsemme parempaan hoidon vaikuttavuuteen, vähentyneisiin kustannuksiin ja myös parempaan potilastyytyväisyyteen.

Tutkimus Suprapatellar tibial fracture nailing is associated with lower rate for acute compartment syndrome and the need for fasciotomy compared with the infrapatellar approach julkaistiin Journal of Orthopaedics and Traumatology -lehdessä 28. tammikuuta 2024.