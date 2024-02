Kulttuurikeskus PiiPoon Runo-olohuoneessa juhlitaan lukemisen iloa

Näyttelyssä runoihin uppoudutaan lukemalla, kuuntelemalla, leikkimällä ja itse tekemällä. PiiPoon taidekasvattajien, taiteilijoiden ja asiantuntijalasten yhteistyönä on syntynyt mittakaavoilla ja sanoilla leikittelevä taianomainen maailma, jonka sisällöt sopivat erityisesti 0–10-vuotiaille lapsille ja heidän perheilleen. Näyttely on avoinna lauantaisin ja koulujen loma-aikoina 15.2.2025 asti Lempäälän Ideaparkissa. Näyttelyyn ja työpajoihin on vapaa pääsy.

Runo-olohuone on osa Kulttuurikeskus PiiPoon koordinoimaa juhlavuoden Lasten runovallankumous -hanketta, joka Kunnaksen elämäntyön innoittamana kutsuu tutustumaan lastenrunouteen ja juhlimaan jokaiselle kuuluvaa lukuiloa Suomen kaikissa kunnissa. Runo-olohuone-näyttely toteutetaan tapahtumissa, lastenkulttuurikeskuksissa, kirjastoissa ja kulttuuritiloissa ympäri Suomen vuosina 2024-25. Toteutukset eri puolilla Suomea pohjautuvat PiiPoon näyttelyyn ja juhlavuoden osana koostettuun näyttelymateriaaliin.

– PiiPoon näyttely on saanut innoituksensa Kirsi Kunnaksen ajattelusta, jossa kieli ja ihmisen identiteetti kuuluvat yhteen. Huumori, tarkkanäköisyys ja kuritonkin kielellä leikkiminen olivat Kunnaksen lastenrunouden kulmakiviä, toteaa Kulttuurikeskus PiiPoon toiminnanjohtaja Pilvi Kuitu.

Runo-olohuoneen sisältöjä on ideoitu lasten asiantuntijaryhmä Väriläiskän kanssa. Väriläiskä-toiminta on osa PiiPoon laajempaa lasten osallisuutta ja kulttuuristen oikeuksien toteutumista tukevaa kehittämistyötä ja ajattelua, jossa lapset ovat taiteellisia toimijoita ja heidän ajatuksensa otetaan vakavasti, mutta ei ryppyotsaisesti. Lasten pääsy rikkaaseen kielelliseen maailmaan jo ihan pienenä rakentaa heille pohjaa olla toimijoita ja osallisia. Väriläiskä-ryhmiä ohjaavat taidekasvatuksen ja yhteisötaiteen ammattilaiset.