Almaral teki jo viidennen pääomasijoituksensa - Terveysteknologiayritys Orla DTx rakentaa tulevaisuuden terveydenhuoltoa miljoonarahoituksella.

Orlan ohjelmistoilla terveysalan ammattilaiset pystyvät monitoroimaan potilaita etäältä. Ohjelmistot on suunniteltu hengitystiesairauksien sekä sydän- ja verisuonisairauksien hoitoon. Korkealaatuisella etämonitoroinnilla hoidon saatavuus helpottuu, on nopeampaa ja kustannustehokasta. Ennen kaikkea etämonitorointi on osoittanut parempia hoitotuloksia ja merkittäviä terveyshyötyjä. Suurin osa Suomen julkisista sekä yksityisistä terveydenhuollon tarjoajista käyttää Orlan ohjelmistoa.

“Olemme osoittaneet, että potilasmonitorointipalveluillamme on vaikutusta potilaisiin ja terveydenhuollon järjestelmään. Tämä antaa meille hyvät lähtökohdat kestävälle kehitykselle.” kommentoi Orla DTx:n toimitusjohtaja ja perustajaosakas Tuomas Mäkynen. “Rahoituksen avulla pystymme nopeuttamaan yrityksemme kasvua ja kehittämään ohjelmistoamme palvelemaan suurempia potilasmääriä. Johtavana sijoittajana Almaral tarjoaa meille arvokasta ymmärrystä terveydenhuollon järjestelmistä sekä kansainvälisestä kasvusta.”

“Liitymme motivoituneina mukaan Orlan matkalle kehittämään kestäviä terveydenhuoltojärjestelmiä. Orlan kokenut tiimi ja heidän tietotaitonsa niin liiketoiminnassa, terveydenhuollossa kuin teknologiassa teki meihin vaikutuksen. Orla on onnistunut luomaan vahvan asiakaskunnan kolmessa vuodessa ja heidän tiimillään on kirkas näkemys siitä, miten kehittää tuotteita ja lähestyä kansainvälisiä markkinoita.” sanoo Almaralin toimitusjohtaja, tohtori Maria Severina.

Tietoa Orla DTx:stä

Orla DTx on digitaalinen terveysalan yritys, joka parantaa potilaiden elämänlaatua ja vähentää terveydenhuollon kuluja. Automatisoimalla hoitopolkuja, Orla tekee terveydenhuollosta helpommin saavutettavaa, kätevää ja tehokasta. Orlan asiakkaat ovat sekä julkisia että yksityisiä terveydenhuollon tarjoajia.

Tietoa Almaralista

Almaral on pääomasijoitusyhtiö, joka sijoittaa uusiin biotiede- ja teknologia yrityksiin tarjoamalla rahoitustukea yrityksen kasvuun ja kehitykseen. Almaralin asiantuntijat omaavat lisäksi kattavaa tietämystä bioteknologian eri osa-alueista, mutta myös markkinoinnista ja lainopillisista palveluista. https://almaral.eu

Lisätiedot

Tuomas Mäkynen, CEO, Orla DTx

tuomas.makynen@orladtx.com

+358 44 331 5874

Maria Severina, CEO, Almaral VC

maria.severina@almaral.eu

+358 40 554 0127