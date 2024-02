Keskuskauppakamari: Pk-yritykset haluavat tehdä vaikuttavia ilmastotoimia

Keskuskauppakamarin tarjoamaan ilmasto-ohjelmaan osallistuvista yrityksistä 45 prosenttia kertoi ilmastonmuutoksen torjunnan olevan pääasiasiallinen syy tehdä ilmastotyötä. Vastaajista 20 prosenttia piti asiakkaiden odotuksia ja 20 prosenttia kilpailijoista erottautumista tärkeimpinä syinä. Muita pienempiä syitä olivat omistajien ja sijoittajien vaatimukset ja toimitus- ja logistiikkaketjusta syntyvä paine sekä taloudellinen hyöty.

”Vastuullisuus, taloudelliset hyödyt ja mainehyöty ovat olleet aiempien kyselyjemme perusteella syitä, jotka ovat saaneet suomalaisyritykset tarttumaan ilmastotyöhön. Yhä enemmän vaakakupissa painaa kuitenkin asiakkaiden odotukset ja tahto toimia oikein”, sanoo Keskuskauppakamarin vastuullisuusasiantuntija Anne Vanhala.

Vastaavasti kustannukset, resurssien ja osaamisen puute ovat olleet syitä siihen, että ilmastotyöhön ei ole vielä tartuttu.

”Isot yritykset ovat tehneet jo vuosia vastuullisuustyötä, koska niillä on ison yrityksen resurssit palkata osaajia tähän. Pk-yrityksillä on halua, mutta harvoin mahdollisuutta palkata ihmistä tekemään vastuullisuus- ja ilmastotyötä”, Vanhala sanoo.

Keskuskauppakamarin ilmasto-ohjelmaan osallistuvat yritykset saavat koulutusta, työkaluja ja asiantuntija-apua organisaation hiilijalanjäljen laskentaan sekä opastusta vaikuttavien päästövähennystoimien tekemiseen.

LähiTapiolan mahdollistamaan ohjelmaan haki 300 yritystä, joista reilut 200 valittiin mukaan. Päätökset ohjelmaan valittavista yrityksistä teki Keskuskauppakamari. Valintaperusteissa painotettiin yrityksen halua sitoutua ohjelmaan.

Etelä-Savosta ohjelmaan on valittu viisi yritystä; Evision Oy, Kruunu Herkku Oy, Mipro Oy, Pelaser Oy sekä Polaria Oy. Mukana on myös muita yrityksiä, joilla on toimintaa Etelä-Savossa, mutta heidän päätoimipaikka on alueen ulkopuolella. ”Hienoa, että myös Etelä-Savosta pääsi yrityksiä mukaan tähän ilmasto-ohjelmaan. Tämä on hieno mahdollisuus ilmastotyötä aloittavalle yritykselle.”, toteaa Tiina Ylönen Etelä-Savon kauppakamarilta.

”Yrityksille asetetut vastuullisuusvaatimukset kasvavat koko ajan. Ilmastolahjoituksellamme voimme auttaa pk-yrityksiä vastaamaan heidän toimintaympäristöjensä ja arvoketjujensa ilmastotavoitteisiin entistä paremmin”, sanoo LähiTapiolan yritysasiakasliiketoiminnan johtaja Veikko Salonen.