Kokoomuksen Sirén: Hallituksen työmarkkinauudistuksia ei tehdä ketään vastaan, vaan Suomen puolesta

Alla kokonaisuudessa kansanedustaja Saara-Sofia Sirénin pitämä Kokoomuksen eduskuntaryhmän ryhmäpuheenvuoro eduskunnan keskustellessa työmarkkinoiden tilaa käsittelevästä välikysymyksestä (Muutokset puhuttaessa mahdollisia)

Arvoisa puhemies,

Suomalaisessa yhteiskunnassa työmarkkinajärjestöillä on tärkeä rooli työehtosopimusten neuvottelijoina. TES-neuvotteluissa työntekijöille pyritään turvaamaan oikeudenmukaiset työehdot ja yrityksille mahdollisuudet työllistää ja kasvaa. Tämä sopimisen perinne säilyy vahvana ja muuttumattomana myös jatkossa.

Työmarkkinajärjestöillä on niin ikään ollut vahva rooli työelämää koskevan lainsäädännön valmistelussa. Järjestöjä kuullaan ja heidän asiantuntemustaan hyödynnetään. Näin on nyt ja näin on myös jatkossa.

Arvoisa puhemies,

Kansainvälisessä kilpailussa suomalainen työntekijä ja työnantaja eivät ole toisiaan vastaan, vaan samalla puolella. Kilpailua käydään yhteisessä Suomen-joukkueessa, Suomen puolesta.

Viimeisten vuosikymmenten aikana työmarkkinaosapuolet ovat useaan otteeseen yrittäneet neuvotella työmarkkinoiden uudistamisesta muiden Pohjoismaiden ja muiden verrokkimaidemme tapaan. Kerta toisensa jälkeen neuvottelut ovat kuitenkin päättyneet tuloksettomina. Kerta toisensa jälkeen Suomelle välttämättömät uudistukset ovat jääneet tekemättä.

Orpon hallitus kantaa nyt vastuun. Nyt työelämäuudistuksia viimein toteutetaan. Uudistuksilla joustavoitetaan työmarkkinoita tukemaan kilpailukykyä, työllisyyttä ja talouden kasvua.

Arvoisa puhemies,

Haluan kehua Keskustaa työmarkkinoiden uudistamistarpeen tunnustamisesta.

Esimerkiksi luottoluokittaja Fitch ja kansainvälinen valuuttarahasto IMF ovat todenneet hallituksen työmarkkinauudistusten lisäävän talouden kasvua. Vihervasemmisto-oppositiolta onkin kysyttävä, vastustatteko te todella uudistuksia, jotka tuovat Suomeen lisää investointeja ja työpaikkoja?

Uudistuksia voi vastustaa, mutta samalla olisi kyettävä esittämään uskottava vaihtoehto talouden tasapainottamiseksi ja työllisyyden lisäämiseksi. Vaihtoehtoisia keinoja näihin tavoitteisiin pääsemiseksi on välikysymyksen tehneiltä oppositiopuolueilta kuulunut vähänlaisesti.

Sama koskee ammattiyhdistysliikettä. Olemme työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan kokoomus-edustajien kanssa keskustelleet kaikkien työmarkkinakeskusjärjestöjen kanssa. Näissä keskusteluissa on käynyt selväksi, että ammattiyhdistysliikkeellä ei ole sisäisesti yhteistä näkemystä siitä, mitä uudistuksia perumalla tai, mitä uudistuksia toteuttamalla Suomeen saadaan tarvittavissa määrin lisää työtä ja kasvua.

Arvoisa puhemies,

Toivomme, että SAK:lta löytyisi neuvotteluhalukkuutta, he palaisivat pöydän ääreen ja neuvottelut työmarkkinamallin uudistamisesta voisivat jatkua.

Suomen työmarkkinamallin uudistaminen on myös julkisten ja naisvaltaisten alojen etu. Esimerkiksi hoitajat tai varhaiskasvattajat eivät voi päästä pois palkkakuopasta, jos julkisen talouden velkaantuminen jatkuu.

Palkkakuopasta noustaan pois silloin, kun Suomessa on työmarkkinamalli, joka vahvistaa julkista taloutta.

Suomen kaltaisessa vientivetoisessa maassa julkisen talouden vahvistuminen riippuu pitkälti siitä, miten vientiyrityksemme pärjäävät kansainvälisessä kilpailussa. Mitä paremmin vientiyrityksemme pärjäävät, sitä enemmän julkisen sektorin palkanmaksukyky vahvistuu. Uudistusten tekemättä jättäminen olisi pois kaikilta.

Sukupuolten väliset palkkaerot ovat Ruotsissa kaventuneet vientivetoisen työmarkkinamallin myötä. Sen sisällä naisvaltaisille työvoimapula-aloille on kohdennettu korkeampia palkankorotuksia. Näin on mahdollista tehdä myös Suomessa. Tämä edellyttää, että julkisen sektorin työntekijäliitoilta löytyy riittävästi sisäistä solidaarisuutta kohdennuksista sopimiseen. Tämä kysymys kuuluu täysin ja yksinomaan sopijaosapuolille.

Arvoisa puhemies,

Me kokoomuksessa toivomme, että uudistuksilla ei peloteltaisi, vaan voisimme kaikki kääntää katseen hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuuden turvaamiseen.

On aika katsoa eteenpäin. Tulevaisuuteen, jossa yritykset uskaltavat työllistää ja kasvaa. Tulevaisuuteen, jossa yhä useammalla suomalaisella on työpaikka ja mahdollisuus parempaan toimeentuloon. Tulevaisuuteen, jossa jokaisella nuorella on taustastaan riippumatta mahdollisuus tavoitella unelmiaan. Ja jossa jokaisella ihmisellä on mahdollisuus saada tarvitsemiaan palveluita.

Tällainen tulevaisuudenkuva ei ole mahdollinen, jos jatkamme nykyisellä tiellä. Vain pohjoismaisilla työmarkkinoilla voimme ylläpitää pohjoismaisia palveluita.

Hallituksen muodostivat ne puolueet, jotka ymmärsivät uudistusten välttämättömyyden Suomen tulevaisuuden kannalta. Näitä uudistuksia ei tehdä ketään vastaan, vaan Suomen puolesta.