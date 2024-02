Kulttuurimerkkien käännösstrategiat Dan Brownin thaimaaksi käännetyissä romaaneissa

Työssä otetaan lisäksi huomioon käännettyjen kaunokirjallisten teosten lukijakuntaa koskevat taustaoletukset. Tutkimuksen kontekstuaalista aineistoa varten väittelijä on käynyt kääntäjien ja toimittajien kanssa kirjeenvaihtoa ja haastatellut heitä.

Tutkimuksessa selvitetään, mitä paikallisia käännösstrategioita käännöksissä käytetään ja missä määrin. Onko Dan Brownin romaanien kulttuurimerkkien kääntämisessä havaittavissa hallitsevaa vieraannuttavaa tai kotouttavaa globaalia käännösstrategiaa? Ja lisäksi, missä määrin käännöstoimijoiden taustaoletukset thaimaalaisesta lukijakunnasta näkyvät käytetyissä käännösstrategioissa?

Tavoitteena on ollut selvittää kääntäjien ja toimittajien näkemyksiä käännetyn angloamerikkalaisen kaunokirjallisuuden lukijakunnasta. Inphen havaitsi, että he pitävät thaimaalaista lukijakuntaa nuorena ja koulutettuna. Tämä luo tutkimukselle taustaolettamuksen, jonka mukaan käännöstoimijat suosivat thain käännöksissään vieraannuttavaa globaalia käännösstrategiaa. Tällöin säilytetään runsaasti käännettävän lähdetekstin kulttuurisia ominaispiirteitä.

Väitöstutkimuksen tulokset paljastavat, että käännöksissä käytetään kahdeksaa paikallista käännösstrategiaa. Vieraannuttava globaali käännösstrategia on käännöksissä hallitseva. Käännöstoimijoiden näkemys thaimaalaisesta lukijakunnasta ja käännösstrategioiden käyttötavoista korreloi kuitenkin vähäisessä määrin tulosten kanssa.

Inphenin tutkimus osoittaa, että vaikka käännöstoimijoilla on oletuksia lukijakunnasta, he eivät valitse strategiaa pelkästään näiden oletustensa pohjalta.

MA Wiriya Inphenin englannin kielen väitöskirjan "Translation strategies for cultural markers in Dan Brown's novels translated into Thai" tarkastustilaisuus pidetään 23.2.2024 Mattilanniemessä Agorassa salissa Auditorio 2 alkaen klo 12.00. Vastaväittäjänä toimii yliopistonlehtori, FT Minna Ruokonen (Itä-Suomen yliopisto) ja kustoksena yliopistonlehtori Jenni Virtaluoto (Jyväskylän yliopisto). Tilaisuus on englanninkielinen.

Linkki julkaisuun: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-9880-6

Tapahtuman etälinkki: https://r.jyu.fi/dissertation-inphen230224

Taustatietoa:

Wiriya Inphen on suorittanut oikeustieteen kandidaatin tutkinnon Thammasatin yliopistossa Thaimaassa vuonna 2005 ja maisterin tutkinnon samassa yliopistosta vuonna 2009.

Hänen tutkimusintressinsä kohdistuu kirjallisuuden kääntämiseen thaimaalaisessa kirjallisessa ympäristössä.

Hänen väitöskirjaansa on rahoitettu palkallisella opintovapaalla Mae Fah Luangin yliopistosta Thaimaasta (2014–2016) ja myöhemmin Jyväskylän yliopiston kieli- ja viestintätieteiden laitokselta (väitöskirja-apuraha 2021–2022).

Lisätietoja:

Wiriya Inphen, wiriya.w.inphen@student.jyu.fi