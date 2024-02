Omakohtaisia esseitä lapsuudesta Korkeasaaressa ja elämästä eläinten kanssa sekä laadukasta viihdekirjallisuutta elämän rakentamisesta uudelleen

Aura Koivisto: Elämä eläinten kanssa

Eläinten kanssa koko elämänsä viettänyt Aura Koivisto kertoo kirjassaan Elämä eläinten kanssa, millaista oli kasvaa Korkeasaaressa eläinten ja luonnon keskellä. Minkälainen oli lapsuus eläintarhassa ja miten se vaikutti hänen käsityksiinsä elämästä eläinten kanssa?

”Kun kotona on asustanut villieläimiä, voisi ajatella, että voimallisimmat muistot ovat jonkinlaisia kommelluksia, ehkä jopa uhkaavia tai vaarallisia tapahtumia. Useimmat villit kotihoidokkimme olivat kuitenkin pienokaisia, joten hankaluudet liittyivät lähinnä niiden aiheuttamiin sotkuihin. Dramaattisten kuvioiden sijaan ensimmäisenä mieleeni tulevat hoivaamiseen ja yhdessäoloon liittyvät tunnelmat. Ennen kaikkea kosketukset. Miltä tuntuivat tiikerinpennun isot ja pulleat polkuanturat tai ahmanpentujen pehmeän villava turkki.”

Koivisto on elänyt myös koko aikuisen elämänsä eläinkumppaneiden seurassa, oli kyse sitten hevosista, koirista, linnuista tai metsien pienimmistä elollisista. Miten eri eläinkumppanit ovat ohjanneet hänen elämäänsä?

Eläinkumppaneiden katsominen uusin silmin

Maanläheiset ja lämpimät esseet saavat lukijan tarkastelemaan omia asenteitaan ja katsomaan eläinkumppaneitaan uusin silmin. Muut eläimet ovat seuralaisina usein huomattavasti mielenkiintoisempia kuin ihmiset, ja niiden elon astiminen kaikilla mahdollisilla tavoilla vie olemisen ihmeen äärelle.

”Muunlajisten ymmärtäminen on erityisen velvoittavaa silloin, kun eläimet ovat meistä riippuvaisia.”

”Korkeasaaressa kotimme hoidokit olivat usein orpolapsia, joille läheisyys, sylissä oleminen ja muut hellät kosketukset olivat suoranainen elinehto.”

Ihminen eläimenä muiden joukossa

”Ihminenkin on eläin. Olemme nisäkkäitä, kädellisiä ja ihmisapinoita. Mutta osaammeko olla muiden eläinten kanssa ihmisiksi?”

Omien kokemustensa rinnalla Koivisto käsittelee eläintutkijoiden, luontokuvaajien ja muiden ihmisten suhdetta eläimiin.

”20–30 viime vuoden aikana tietämys muiden lajien henkisistä kyvyistä on valtavasti lisääntynyt. Jos aiemmin eläimet saatettiin nähdä vain ärsykkeisiin reagoivina ”luontokappaleina” ja niiden käyttäytyminen selitettiin ”vaistoilla”, nyt tällaista pidetään vähättelevänä. Kerta toisensa jälkeen tutkimukset ovat osoittaneet eläimillä olevansellaisia kykyjä ja ominaisuuksia, joita aiemmin on pidetty vain ihmisille kuuluvina.”

Äänikirjan lukee Johanna Kokko.

Aura Koivisto vietti lapsuutensa Korkeasaaren eläintarhassa ja viihtyy edelleen muiden lajien seurassa. Hän kirjoittaa luontoaiheisia lehtijuttuja ja on julkaissut sekä lapsille että aikuisille suunnattua tieto- ja kaunokirjallisuutta, yhteensä parikymmentä kirjaa, muun muassa Mies ja merilehmä – luonnontutkija Georg Stellerin kohtalokas tutkimusmatka (2019), Ei mikä tahansa metsä – lähde retkelle luonnonmetsään (2021) ja Harhamat (2023).

Camilla Davidsson: Viikunapuun varjossa

Yhden Ruotsin menestyneimmän feelgood-kirjailijan Camilla Davidssonin Viikunapuun varjossa on lämmin kuvaus elämän rakentamisesta uudelleen. Viikunapuun varjossa on itsenäinen jatko-osa menestysromaanille Pikkuinen unelmien kaksio.

Susanne on omistanut perheelleen koko elämänsä, mutta nyt aikuiset tyttäret Sofia ja Lovisa ovat vieraantuneet ja aviomies Lars on yhtäkkiä jättänyt hänet nuoremman naisen takia. Susanne joutuu luomaan itselleen kokonaan uuden elämän. Ensin pitää löytää asunto, sitten uusi työpaikka, ja jonnekin on hävitettävä perheen huvilan taloustavarat.

Onneksi Gotlannin nurkassa on vanha maitokauppa, perintö, jonka Susanne aikoi myydä mutta joka toimii nyt väliaikaisena varastona huonekaluille ja laitteille. Kesäpaikan rauhassa ja hiljaisuudessa hän selvittää ajatuksiaan ja kerää voimia avioeron jälkeen. Kun komea mutta röyhkeä naapuri ilmestyy paikalle ja haluaa ostaa kirjan, käynnistyy tapahtumaketju, joka nostaa Susannen takaisin elämään. Uskaltaako hän sanoa kyllä ​​kaikelle uudelle?

Kirjan on kääntänyt Sirpa Parviainen. Äänikirjan lukee Maija Lang.

Camilla Davidsson kirjoittaa laadukasta viihdettä ja on yksi Ruotsin menestyneimmistä feelgood-kirjailijoista. Hänen kirjojansa on myyty Ruotsissa jo puoli miljoonaa kappaletta ja Pikkuista unelmien kaksiota yli 80 000 kappaletta.