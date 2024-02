SDP:n Joona Räsänen: Hallituksen aiheuttama työmarkkinakaaos käy kalliiksi Suomen tulevaisuudelle

-Hallituksen ylläpitämä vastakkainasettelu vaikeuttaa tarpeellista julkisen talouden vakauttamista, Räsänen jatkaa. Tänään julkaistun työ- ja elinkeinoministeriön työllisyyskatsauksen mukaan työttömien työnhakijoiden määrä on noussut vuodessa yli 33 000 hengellä. Hallituksen matka lupaamaansa 60 000 uuteen työpaikkaan on siis alkanut hyvin, nyt on vain 90 000 jäljellä!

-Viisas hallitus pyrkisi vakauttamaan työmarkkinat ja hakemaan sitä kautta selkänojaa muille finanssipoliittisille toimilleen. Kun ajat ovat vaikeita tarvittaisiin hallitukselta ennen kaikkea kokoavaan politikkaa ja hyvää yhteistyötä työmarkkinajärjestöjen kanssa talouden ja työllisyyden turvaamiseksi. Valitettavasti Orpon hallitus on valinnut tuhoisan tien, Räsänen sanoo.

-Suomen taloustilanne on vakava ja toivon todella, että hallitus ei tilannetta omin toimin pahentaisi. Nyt tarvitaan yhteistyötä eikä vastakkainasettelua haastavan taloudellisen tilanteen edessä, Räsänen päättää.