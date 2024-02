SDP:n Werning: Hallitus on sysännyt Suomen työmarkkinakaaokseen omilla toimillaan

– Hallitus tiukentaa vastakkainasettelua työmarkkinapolitiikallaan, ja on hylännyt kaikki työntekijäpuolen ehdotukset tilanteen ratkaisemiseksi. Perinteisesti näin merkittävistä työlainsäädäntöä koskevista muutoksista on aidosti keskusteltu yhdessä työntekijäpuolen kanssa. Orpon ja Purran hallituksella ei ole kuitenkaan aikomustakaan hyväksyä tällaista lähestymistapaa, vaan se tarjoaa näennäisiä neuvotteluja, joiden lopputulos on käytännössä jo ennalta määrätty. Työntekijät puolustavat oikeuksiaan lakkotoimenpiteillä. Hallituksen yksipuolinen asettuminen työnantajan puolelle ja sellaisten asioiden kirjaaminen lakiin, joista yleensä sovitaan työehtosopimuksissa, on tehnyt siitä työmarkkinatoimijan, ja on samalla sysännyt Suomen työmarkkinakaaokseen, linjaa kansanedustaja Paula Werning.

Hallitus suunnittelee mittavia heikennyksiä työntekijöiden työehtoihin, oikeuksiin ja sosiaaliturvaan ilman asianmukaisia perusteluja ja työllisyysvaikutusarviointia. Työntekijät kohtaavat entistä epävarmemmat työsuhteet heikommilla ehdoilla, mikä vaikeuttaa vakituiseen työhön pääsyä, lisää potkujen riskiä, pienentää työttömyysturvaa ja vaikeuttaa ansiosidonnaisen työttömyysturvan saamista. Aikuiskoulutustuella kouluttautuminen ja vuorotteluvapaan pitäminen eivät enää ole mahdollisia. Lisäksi lakko-oikeutta rajoitetaan, mikä tekee työntekijöiden omien oikeuksien puolustamisesta entistä vaikeampaa.

– Työelämän heikennykset, kuten irtisanomissuojan heikentäminen ja ensimmäisen sairauspäivän palkattomuus, vaikuttavat laajasti eri aloilla työskenteleviin suomalaisiin. Useat näistä muutoksista ovat sellaisia, joita yksikään hallituspuolue ei tukenut avoimesti ennen eduskuntavaaleja. Jotkut niistä ovat jopa täydellinen vastakohta vaaleja edeltäneistä lupauksista. Hallitusohjelma ei tarjoa parannuksia työntekijöiden oikeuksiin tai asemaan; päinvastoin, monet uudistukset voivat jopa heikentää työllisyyttä. Hallitus toteuttaa vain työnantajapuolen toiveita, ja jopa hallitusohjelman teksti näyttää kopioituneen sanasta sanaan EK:n ja Suomen Yrittäjien asettamista tavoitteista. Työministeri Arto Satonen tuli osoittaneeksi kuinka totta tämä onkaan, viimeaikaisilla käsittämättömillä ja väärää tietoa sisältävillä puheillaan Ruotsin poliittisista lakoista. On täysin käsittämätöntä, että ministeri Satonen perustelee tämän kokoluokan lakiesitystä elinkeinoelämän edustajien virheellisillä tiedoilla. Hallitus hyppii täysin elinkeinoelämän pillin mukaan, ja haluaa myös yhdessä työnantajien kanssa aktiivisesti johtaa suomalaisia harhaan, toteaa Werning.

– Hallitus on sulkenut korvansa ja jättänyt työntekijät vaille ääntä päätöksenteossa. Ainoa keino selvittää tämä umpisolmu on reilu ja tasapuolinen vuoropuhelu työmarkkinaosapuolten välillä, sen sijaan, että päätökset tehdään yksipuolisesti. Hallituksen tulisi kuunnella työmarkkinaosapuolia ja neuvotella tasapuolisesti, jotta päästään kestäviin ratkaisuihin, jotka saavat laajaa yhteiskunnallista tukea, painottaa Werning.

– Hallitus kantakoon vastuun työmarkkinakaaoksesta, ja sen on myös aidosti oltava valmis hakemaan ratkaisuja. Toivon, että hallitus valitsee yhteistyön ja kasvun tien, jotta Suomi voi edetä vakaasti ja oikeudenmukaisesti, päättää Werning.