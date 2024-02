SDP:n Lauri Lyly: En ole nähnyt sellaista riitaa, joka sovun voittaisi

(muutokset puhuttaessa mahdollisia)

Arvoisa puhemies,

Olen elämäni aikana tehnyt lukuisia sopimuksia, joilla suomalaista työelämää on uudistettu luottamusta vaalien. Sen kokemuksen pohjalta voin sanoa, en ole nähnyt sellaista riitaa, joka sovun voittaisi. Puheenjohtajamme Lindtman tässä vakavasti vetosi neuvotteluiden puolesta ja hahmotteli listan keinoista, joilla tästä hallituksen aiheuttamasta kriisistä päästäisiin ulos. Kun kuuntelin tässä hallituspuolueiden puheenvuoroja, jään kysymään estävätkö vastakkainasettelu ja riitely sovun syntymisen. Toivottavasti eivät.

Arvoisa pääministeri, toivottavasti tartutte tähän ehdotukseen ja aloitatte aidot neuvottelut.

Viime aikoina nähdyt mielenilmaisut kertovat, että hallituksen valitsema linja on väärä. Palkansaajien vastustuksen ymmärtää, kun katsoo mitä hallitus esittää. Kaikki esitykset ovat työnantajien kynästä. Yhtään työntekijöiden esittämää asiaa ei ole päässyt hallituksen esityksiin. Ei yhtään.

Palkansaajien ajamilla näkemyksillä ja toimilla on vahva kansalaisten tuki, niin vahva, että suuri osa tästäkin salista näitä näkemyksiä ennen vaaleja kannatti. Nykyinen valtionvarainministeri Purra lupasi ennen vaaleja, että mm. lakko-oikeuteen ei puututa ja pääministeri Orpo on sanonut, ettei keltään vaadita kohtuuttomia. Kuinkas nyt on käynytkään?

Arvoisa puhemies,

Vuosikymmenten kokemuksella eri neuvottelupöydissä istuneena voin sanoa, että valmiiksi kirjattu lopputulos ei anna tilaa sisältömuutoksiin ja aitoihin neuvotteluihin. Mahdollisuus vaikuttaa on olematon tällaisessa neuvotteluasetelmassa. Nyt on tärkeintä saada aidot neuvottelut liikkeelle.

Viimeisin eläkeratkaisu ja kiky-sopimuksen sorvaaminen ovat esimerkkejä, jolloin sopimisen tie oli vaikea. Yhteisesti neuvotellen ja asiat perusteellisesti avaten saatiin kuitenkin lopputulos, joka on kestävä vuosiksi eteenpäin. Kysymys on viime kädessä osapuolten keskinäisestä luottamuksesta ja halusta tehdä sopimuksia. Nyt ne puuttuvat.

Kestävimmät ratkaisut näihin ajankohtaisiin kysymyksiin saadaan, kun työnantajat ja palkansaajat yhdessä päättävät mitkä työelämäasiat pidetään keskenään sovittavina asioina ja mihin politiikka osallistuu.

Työnjaon varmistaminen lisäisi jatkossa ennustettavuutta ja luottamusta työmarkkinoilla. Sopimusten noudattaminen paranee parhaiten vuorovaikutuksen tasavertaisella lisäämisellä niin osapuolten kesken kuin työpaikoilla.

Mm. paikallista sopimista voidaan lisätä myös järjestäytymättömiin yrityksiin oikeudet ja velvollisuudet yhtä aikaa huomioiden. Tämä oli SAK:n esitys 2015, jonka Sipilän hallitus ja muut osapuolet hyväksyivät, paitsi Suomen Yrittäjät. Nyt paikalliseen sopimiseen täytyisi löytää tasapainoinen, yhteisesti haettu ratkaisu.

Arvoisa puhemies,

Hallituksen ja myös työnantajien tämänhetkinen suurin harhaluulo on, että yksipuolisilla, palkansaajat unohtavilla ratkaisuilla olisi pidempää kestävyyttä. Suomi nousee entistä tasavertaisimmilla, oikeudenmukaisilla ja osallistavilla työmarkkinoilla. Niihin kuuluu vahva ansioturva, alipalkkauksen kitkeminen, tasapuolisempi neuvotteluasetelma työpaikoille, ja pohjoismaisen mallin mukainen työriitatilanteiden tasapuolisempi tulkinta. Niiden puolesta SDP tulee jatkossakin tekemään työtä joka päivä.

Arvoisa puhemies,

Koska hallitus ei äsken kuultujen puheenvuorojen perusteella näytä tarttuvan ehdotuksiimme ja olevan valmis aloittamaan aitoja neuvotteluja joudun jättämään seuraavan epäluottamuslauseen:

Hallitus on omalla toiminnallaan aiheuttanut kaaoksen työmarkkinoille, epäonnistunut luomaan vakautta ja ennustettavuutta. Se on ollut kykenemätön ja haluton ratkaisemaan aiheuttamansa umpisolmun ja siksi hallitus ei nauti eduskunnan luottamusta.