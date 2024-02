Voiko mörön kanssa ystävystyä? Tuula Kallioniemen ja Henna Ryynäsen Jäniksenpapanapolku kokoaa 10 iloista lastensatua

Voiko mörön kanssa ystävystyä? Millaisen aarteen Severi löytää seuratessaan polulle pudoteltuja jäniksen papanoita? Mahtuuko lehmä Pietun perheen parvekkeelle? Kuka uskaltaa uhmata Marja Piirakkaa, joka on koko pihapiirin pomo?

Tuula Kallioniemellä on taito sukeltaa luontevasti lapsen arkeen ja mielikuvitusmaailmaan. Hänen saduissaan arki on yllätysten juhlaa. Mitä kaikkea voikaan tapahtua, kun arki ja fantasia kohtaavat? Jäniksenpapanapolun saduissa käsitellään monesta vinkkelistä ystävyyttä ja sitä, millainen on reilu kaveri.

”Ydinkysymys on "entä jos". Lapsellehan on lähes kaikki mahdollista, ja se jos mikä antaa toivoa näinä aikoina. Oma katse on iän myötä kääntynyt yhä enemmän toivoon, jota todella tarvittaisiin. En halua tarjota lapselle arkirealismia ja ankeutta vaan iloa ja pientä väylää luovaan ajatteluun”, Kallioniemi sanoo.

Ennakkoluulot ovat aina olleet jo 70-luvulla ensimmäisen teoksensa julkaisseelle Kallioniemelle kiinnostava teema. Hän on huomannut, kuinka monet ennakkoluulot ovat muuttuneet itsestään selviksi totuuksiksi, mikä on erityisen harmillista silloin, kun niiden kohteeksi joutuu lapsi. Siksi lapsille suunnatuissa pienissä saduissa on Kallioniemen mukaan kiva yrittää havahduttaa näkemään, mistä todella on kyse.

”Lapset ovat fiksuja, uskon heidän empatiakykyynsä enemmän kuin aikuisen. Siihen haluan aina vedota.”

Humoristiset, lyhyet sadut ovat vaivatonta ääneen luettavaa. Ne sopivat hyvin myös lapsille, jotka opettelevat lukemaan itse.

Kekseliään riemukas kuvitus on Henna Ryynäsen käsialaa.

Tuula Kallioniemi tunnetaan humoristina ja vetävän tarinan taitajana. Kallioniemi on kirjoittanut mm. lastenkertomuksia ja nuortenromaaneja. Huumori näkyy myös kuvittaja-graafikko Henna Ryynäsen työn jäljessä. Ryynäsen kuvat lehdissä, oppikirjoissa ja lastenkirjoissa säteilevät hyväntuulisuutta.

Jäniksenpapanapolku ilmestyy 21.3. ja se on saatavana myös Eija Ahvon lukemana äänikirjana.

Haastattelu- ja arvostelukappalepyynnöt sekä lisätiedot: anni.gullichsen@otava.fi