Päivitetty opas ojituksiin ja vesistökunnostushankkeisiin

Laajana yhteistyönä vuonna 2022 valmistunut ”Vesitalousisännöitsijän opas” on päivitetty. Peruskuivatuksen tuki on uudistunut ja vuoden 2023 alusta lähtien ojitukseen liittyvät avustukset ovat siirtyneet maatalouden investointien ja ei-tuotannollisten investointien puolelle (CAP-tuki). Uuden tukijärjestelmän mukainen ohjeistus tehtiin vuoden 2023 aikana ja on nyt lisätty oppaaseen.