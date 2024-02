GramexPress tutki: Viime vuonna ennätysmäärä ilmoitettuja biisejä

GramexPress-verkkomedia tutki ääniteilmoitettujen biisien eli niin kutsuttujen urien määrän kehitystä vuosina 2020 ̶ 2023. Määrä kasvoi vuosien aikana verrattain tasaisesti, mutta vuonna 2023 ilmoitettujen biisien määrä kasvoi roimasti, jopa yli 5 000 kappaleella.

Useita syitä kasvuun

”Lukujen valossa on selvää, että suomalaiset tuottajat ovat olleet etenkin viime vuonna entistä aktiivisempia biisien ilmoittajia, kertoo Gramexin johtaja Tuomas Talonpoika.

"Musiikin tekeminen trendaa monella tapaa ja uusia toimijoita on tullut kentälle. Samaan aikaan äänitteiden tekeminen on tullut teknisesti aiempaa helpommaksi ja halvemmaksi, jolloin kynnys julkaisemiseen madaltuu. Ilmiöstä toimii hyvin esimerkkinä vaikkapa sosiaalisen median vaikuttajien tekemät biisit,” Talonpoika kertoo.

Osittain samasta ilmiöstä kertoo myös viime vuosien kasvava kehitys Gramexin taiteilija-tuottaja-asiakkuuksissa (ks. infografiikka 2).



”Meillä on jatkuvasti enemmän asiakkaita, joilla on sekä taiteilija eli artisti- tai muusikko- että äänitteen tuottaja-asiakkuus. Tämä tarkoittaa, että musiikin esittäjä itse myös tuottaa äänitteen taloudellisesti. Iso osa tästä porukasta on musiikin ammattilaisia, mutta joukossa on varmasti myös DIY-tekijöitä”, Talonpoika kertoo.

Taustalla tiiviimpi tilitystahti

Selkeä syy ilmoitusten määrän kasvuun on Gramexin tiivistynyt tilitystahti.

”Viime vuonna tilitimme korvauksia äänitteiden käytöstä ensi kertaa jopa neljästi vuoden aikana. Historiallisen tiivis tilitystahti ja aktiivinen viestintä ovat varmasti pitäneet tuottajien ilmoitusaktiivisuutta korkeana”, pohtii Talonpoika.

”On hienoa, että äänitteen tuottajat tekevät aktiivisesti meille ääniteilmoitukset kaikista biiseistä. Vain ääniteilmoitettujen biisien käytöstä voidaan maksaa esittäjille ja tuottajille korvauksia”, Talonpoika muistuttaa.