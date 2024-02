Koiraspesialisti Emmi Hakion uutuuskirja tarjoaa parasta kotimaista asiantuntemusta koiranpennun kasvattamiseen

Kuinka selvitä pentuvuodesta ja saada koirasta hyvin käyttäytyvä koirakansalainen? Koiraspesialistin pentuopas käsittelee pentuarjen realiteetit kaunistelematta, aina puppy bluesista teinikoiran demonikohtauksiin. Kirja sukeltaa pentuvuoden tärkeimpiin vinkkeihin ja ohjeisiin kuvien ja helppojen ohjeiden, sekä mukaansa tempaavien käytännönläheisten esimerkkien avulla.

Asiantuntijan opein pääset perille koirasi maailmasta ja siitä, miten voit tarjota parhaalle ystävällesi hyvät lähtökohdat yhteiselämällenne heti ensimmäiseltä tassunaskeleelta. Kuvitettu opas on jokaiseen koirakotiin sopiva, kattava tietopaketti koiran hankintaa suunnittelevalle tai koiran jo omistavalle.

Emmi Hakio on koiraspesialisti, joka on työkseen auttanut koiranomistajia ratkomaan koirien käytösongelmia yli 15 vuotta. Uusimman, koiralähtöisen tutkimustiedon soveltajana Hakio on alan ykkösnimi Suomessa.

Koiraspesialistin vinkit pentuvuoteen:

Valitse sellainen koirarotu, jonka lajityypillinenkäytös sopii sinun arkeesi. Rotuja on yli 400, osa on aktiivisempia, osa rauhallisempia, osa sosiaalisempia, osa itsenäisempiä.

Pentusi ei jaksa keskittyä pitkiä aikoja, joten harjoittelut on hyvä pitää lyhyinä, ytimekkäinä ja säännöllisinä.

Valitse 3-5 pääasiaa, jotka ovat arkesi kannalta tärkeitä taitoja koirallesi esim. sosiaalistamiseen, yksinoloon, remmikäyttäytymisen taitoihin, rauhoittumiseen tai käsittelyn harjoitteluun liittyen. Panosta teidän arjessanne tarvittaviin taitoihin.

Ohjaa ja opasta. Jos koira käyttäytyy ei-toivotulla tavalla, opasta sitä haluamaasi suuntaan sen sijaan, että hokisit sille ei-sanaa. Koira ei tiedä, eikä osaa arvata, mitä siltä odotetaan.

Omistajan tehtävänä on tarjota koiralle mahdollisuuksia lajityypilliseen käyttäytymiseen ja olla näiden mahdollistaja, ei kaiken kivan kieltäjä.

Mikäli haluat, että pentusi on aikuisena rauhallinen sisätiloissa, on hyvä siirtää riehakkaimmat leikit ulos. Jos pentu oppii, että kotona riehutaan, se saattaa tehdä niin usein aikuisenakin.

Kynsien leikkuuta voi harjoitella yksi kynsi per päivä -periaatteella

Täydellisyyttä ei kuitenkaan kannata tavoitella, sillä liiallisten odotusten ja paineiden asettaminen vie ilon pennun kanssa puuhailusta. Tehkää asioita omaan tahtiinne ja nauttikaa yhteisestä ajastanne!

