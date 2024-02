Helppolukuinen Kirjakärpänen-sarja jatkuu uusin kirjoin!

Kirjakärpänen-sarja houkuttelee lukemaan itse ja tutustumaan kirjojen kiehtovaan maailmaan. Innostus lukemiseen syttyy, kun lukutaidon alkutaipaleella on tarjolla sopivan mittaisia seikkailuja, jotka imaisevat vastustamattomasti mukaansa.

Tänä keväänä lukemaan opettelevien sarjassa ilmestyy kaksi uutta kirjaa.

Niina Hakalahti ja Terese Bast: Apua, naapurini on noita!

Daalia pelaa kavereiden kanssa pihalla, kun pallo lentää vahingossa naapurin aidan yli. Naapuri on pelottava Erakko, jonka huhutaan syövän lapsia. Kun joku heittää pallon takaisin, siihen on teipattu hiuksianostattava uhkaus: ”Varoitus! Älkää häiritkö noitaa!” Kaverukset päättävät selvittää, onko naapuri oikeasti noita. Mutta sitten Erakon pihalle putoaa Daalian avain…

Helppolukuinen ja hersyvästi kuvitettu kirja on kutkuttava tarina siitä, miten juoruissa ei useinkaan ole päätä eikä häntää. Kaikelle löytyy selitys, kunhan uskaltaa tutkia tarkemmin.

Niina Hakalahti on tamperelainen kirjailija ja kirjallisuuden sekatyöläinen. Hän on kirjoittanut sekä lapsille että aikuisille. Terese Bast on pietarsaarelainen kuvataiteilija, kuvittaja ja graafinen suunnittelija, joka on kuvittanut lukuisia suosittuja lastenkirjoja.

J.S. Meresmaa ja Emma Rautala: Hirviöhoitola – Hirveä Helkatti

Helppolukuinen ja jännittävä Hirviöhoitola-sarja jatkuu. Miten taltutetaan säikky helkatti?

Lili ja Lotta sekä kaksoset Mia ja Mateo löytävät kissankultaa pitkin poikin Hirviöhoitolan lattioita. Sotkeva helkatti on päässyt sisään kartanoon! Lapsilla on täysi työ keksiä, miten katin saisi turvallisesti ulos talosta. Se nimittäin pelkää kuollakseen ihmisiä.

J. S. Meresmaa on palkittu tamperelainen fantasiakirjailija, joka kirjoittaa monipuolisesti niin lapsille, nuorille kuin aikuisillekin. Emma Rautala on kaarinalainen kuvittaja ja animaattori, jonka kynästä syntyy ihmeellisen ilmeikkäitä hahmoja.

Kirjakärpänen-sarjan sisällä ilmestyy sekä itsenäisiä teoksia että kirjasarjoja. Hirviöhoitolan lisäksi jatkuvia sarjoja ovat Tuula Kallioniemen ja Virpi Pennan Riehureput, Anneli Kannon ja Tuire Siiriäisen Häntähoiva sekä Mila Teräksen ja Silja-Maria Wihersaaren tulevana kesänä jatkuva Hotelli Hämärä.

Apua, naapurini on noita! ja Hirviöhoitola - Hirveä Helkatti ilmestyvät 29.2.2024. Ne ovat saatavana myös ääni- ja sähkökirjoina. Apua, naapurini on noita! -äänikirjan lukee Kati Tammensola ja Hirveän Helkatin Ella Pyhältö.

Arvostelukappaleet, haastattelupyynnöt ja lisätiedot: anni.gullichsen@otava.fi