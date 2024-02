GOSH Primer + Anti-Dullness ja Eye Bright’n Concealer luottavat haalean pinkin piristävään voimaan

Uusi Primer + Anti-Dullness yhdistää ihoa tasoittavan meikinpohjustusaineen ihoa hoitavaan koostumukseen.

Haalean pinkki meikinpohjustaja tuo kasvoille välittömästi piristystä ja kuulasta hehkua. Ihon pieniä kauneusvirheitä, kuten hentoja juonteita ja ihohuokosia häivyttävä koostumus valmistelee ihon pinnasta kauniin tasaisen seuraavia meikkituotteita varten ja sopii myös meikittömiin päiviin. Pohjustusaine muodostaa ihon ja meikin väliin ikään kuin muurin, joka edistää meikin pitkäkestoisuutta.

Koostumus sisältää ihoa kosteuttavia ja energisoivia raaka-aineita, jotka huolehtivat ihon hyvinvoinnista myös meikattuna. Sopii kaikille ihotyypeille.

Vaikuttavat raaka-aineet

EPS SeaGlow -yhdiste edistää ihon verenkiertoa ja hapen saantia, joka aktivoi ihon palautumista elinvoimaiseksi.

Mineraalipitoinen Earth Marine -vesi edistää ihon raikasta ja kirkasta ulkomuotoa. Ainutlaatuinen vesi remineralisoi ihoa, vähentää ihon hapettumista ja antaa suojaa ulkoisia ärsykkeitä vastaan.

Early Boost -yhdiste sisältää ihoa energisoivaa kasviperäistä tauriinia. Väsymyksen- ja ikääntymisen merkkejä häivyttävä yhdiste sopii erityisesti rasittumisalttiille iholle.

Eye Brigh’t Conceal -peiteaine hybridikosmetiikan ystäville

Uusi Eye Brigh’t Conceal -peiteaine on kehitetty monitoiminnalliseksi tuotteeksi, joka tarjoaa yhdessä tuotteessa yhdistelmän silmänympärysvoidetta, kirkastajaa ja peiteainetta.

Luonnollisesta keskipeittävään mukautuva peittävyys on helposti kerrostettavissa oman mieltymyksen mukaiseksi. Kaunis haalean pinkki väri sulautuu saumattomasti ihon sävyyn ja kirkastaa nähtävästi silmänympärysaluetta. Koostumus on tehopakkaus aktiivisia raaka-aineita, jotka häivyttävät ihon hentoja juonteita, tummuutta ja turvotusta.

Peiteainepakkauksessa on kätevä on-ff-mekanismi, joka estää tuotteen valumisen korkkiin.

Vaikuttavat raaka-aineet

Matrixyl® 3000 edistää silmänympärysalueen kimmoisuutta ja tasoittaa ihonsävyä. Yhdiste edistää ihon optimaalista kosteustasapainoa.

Merellinen Cityguard-yhdiste kiinteyttää ihoa ja ennaltaehkäisee vapaiden radikaalien aiheuttamia vaikutuksia ihossa luomalla ihon pinnalle merivettä hajauttavan suojakalvon.

Probioottinen Prorenew-yhdiste on hoitava ja uudistava raaka-aine atooppisen ihon tarpeisiin. Yhdiste vahvistaa ihon suojakerrosta ja tuottaa molekyylejä, jotka ovat olennaisia ihon terveelle mikrobiomille.

Pullulan muodostaa luonnollisen, silikoninomaisen kalvon iholle, joka kohottaa ihoa välittömästi ja tehostaa tuotteen kiinteyttävää vaikutusta.

GOSHin sydänarvojen mukaisesti uutuustuotteet ovat hajusteettomia ja sopivat vegaaneille. Molemmille uutuustuotteille on myönnetty tanskalainen AllergyCertified -sertifikaatti, joka on osoitus tutkitusti minimoidusta ärsytys- ja allergiariskistä. *

Hinta

Primer + Anti-Dullness, 30 ml, 24,90 EUR

Eye Bright’n Concealer, 12ml, 15,50 EUR

Saatavilla

Uutuustuotteet ovat saatavilla Sokos-tavarataloissa, Emotion-myymälöissä, valikoiduissa K-Citymarket- ja Prisma-myymälöissä ja valtuutetuilla yksityisillä jälleenmyyjillä helmikuun lopussa 2024.

Kuvat

https://www.bernerbrandbank.fi/l/grRzTSz_B2Q9

Lisätiedot

Berner Oy, kuluttajatuotteiden viestintä

Mira Marin, viestintäasiantuntija, puh. 040 672 4274, sähköposti mira.marin@berner.fi

*AllergyCertified on kansainvälinen sertifiointi organisaatio, joka on perustettu Tanskassa vuonna 2015. Sertifikaattia kantavat tuotteet on tarkastettu jokaista raaka-ainetta myöten toksikologien toimesta, ja niille on tehty kattava riskiarviointi.