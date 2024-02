Nuorten yrittäjyyskilpailu: Pohjois- ja Etelä-Savosta sekä Pohjois-Karjalasta kuusi harjoitusyritystä Uskalla Yrittää -finaaliin 2024

Kuopiossa palkittiin vastuullisia tuotteita ja huolella suunniteltuja palveluita





Pohjois- ja Etelä-Savon alueelta Uskalla Yrittää -finaaliin etenivät seuraavat NYT-yritykset:

Paras NYT-yritys – perusaste: Nyt tapahtuu NYT

Rantakylän yhtenäiskoulu, Mikkeli

Liikeidea: Nerokas ja ainutlaatuinen palvelu nuorille. Palveluina toimivat uniikit pop up -tapahtumat, joita on aina kerran kuussa. Idea on ajankohtainen ja tuo nuorille tekemistä ja ohjattua toimintaa, mitä nuoret tarvitsevat.

Palkintoperusteet: Verkosto kunnossa, kassavirtaa ja tapahtumia pidetty, messupiste upea

Paras NYT-yritys – toinen aste: Katiska Keisarit NYT

Kallaveden lukio, Kuopio

Liikeidea: Teemme juomakatiskoja ja myymme niitä.

Palkintoperusteet: Selkeä nimi, valmis tuote, valmis konsepti



Paras liikeidea: UKE Studios NYT

Kallaveden lukio, Kuopio

Liikeidea: UKE Studios valmistaa enimmäkseen nuorille vaatteita, jotka ovat trendikkäitä ja ne pyritään valmistamaan mahdollisimman ympäristöystävällisesti.

Palkintoperusteet: Kestävä kehitys, isosti ajateltu ja viety pitkälle, saavutettavuus

Paras tuote tai palvelu: E-Bird NYT

Rantakylän yhtenäiskoulu, Mikkeli

Liikeidea: Olemme nuoria yrittäjiä Mikkelistä. E-BIRD on yritys, joka haluaa suojella luontoa ja auttaa lintuja sekä auttaa yrityksiä ja yhteisöjä löytämään uusia markkinointitapoja. Valmistamme erilaisia linnunpönttöjä ja lintulautoja sekä myymme yritykselle

Palkintoperusteet: Yksinkertainen, kaikkia puhuttava, kestävä kehitys, brändille uskollinen

Paras messupiste: Media Advance NYT

Juhani Ahon koulu, Iisalmi

Liikeidea: Iisalmelainen digitaalisen sisällön yritys, joka keskittyy markkinointiin sekä mainos- ja lyhytvideoiden kuvaamiseen ja editointiin. Luomme myös sosiaalisen median alustoja yrityksille ja keskitämme palvelumme sinne.

Palkintoperusteet: Visuaalinen ja puhutteleva osasto, konkreettinen esitys

Paras myyntipuhe: Bizy Games NYT

Juhani Ahon koulu, Iisalmi

Liikeidea: Yrityksemme tavoite on opettaa lapsille yrittäjyydestä ja taloudesta hauskalla ja helposti ymmärrettävällä tavalla. Kehitämme yrittäjyydestä opettavaa lautapeliä nimeltä PullaPaja, jossa liikutaan pelilaudalla noppaa heittämällä ja kohdataan eri tapahtumia, päätöksiä tai kysymyksiä riippuen ruudusta, johon pysähtyy. Pelin tavoitteena on saada oma leipomo mahdollisimman maineikkaaksi ja tuottavaksi yritykseksi.

Palkintoperusteet: Mieleenpainuva alustus, ratkaisu esitettiin hyvin, yleisöön vetoava, visuaalisuus huomioitu

Valinnat ratkaisi liike-elämän ja opetusalan ammattilaisista koostuva tuomaristo:

Matti Laitinen , Business Center, Pohjois-Savo, pj.

Heikki Avikainen , OP Pohjois-Savo

Hanne-Marie Forsström , Savon Voima

Soili Makkonen , Itä-Suomen yliopisto – University of Eastern Finland, Joensuu

Helianna Malinen , yrittäjä, Kuopio

Marjut Helvelahti, Riveria, Joensuu

Aluetapahtumaan ja -kilpailuun osallistui nuoria seuraavista oppilaitoksista:

Ammattiopisto Luovi, Kuopio

Ammattiopisto Luovi, Liperi

Ammattiopisto Samiedu, Savonlinna

Iisalmen lyseo, Iisalmi

Joroisten lukio, Joroinen

Juhani-Ahon koulu, Iisalmi

Jynkänlahden koulu, Kuopio

Kallaveden lukio, Kuopio

Pataluodon koulu, Joensuu

Pielisjoen koulu, Joensuu

Rantakylän yhtenäiskoulu, Mikkeli

Aluetapahtumaan osallistuneisiin NYT-yrityksiin voi tutustua tarkemmin tapahtuman verkkosivulla.

Kevään finaalista kohti Euroopan mestaruuskisoja

Uskalla Yrittää on Suomen merkittävin nuorten yrittäjyystapahtuma ja voittoa tavoittelemattoman Nuorten yrittäjyys ja talous NYTin järjestämä kokonaisuus. Vuonna 2024 aluetapahtumiin ympäri Suomen osallistuu yli 1000 yläkoululaista ja toisen asteen opiskelijaa, jotka ovat perustaneet kuluvan lukuvuoden aikana harjoitusyrityksen Vuosi yrittäjänä -ohjelmassa.

Uskalla Yrittää -kilpailun finaali järjestetään 24.–25.4.2024 Helsingissä. Finaalissa palkitaan nuorten harjoitusyrityksiä useissa eri kategorioissa ja valitaan parhaat NYT-yritykset edustamaan Suomea kesällä 2024 järjestettävässä Euroopan mestaruuskilpailussa ja Gen-E-tapahtumassa Sisiliassa.

Vuosi yrittäjänä -ohjelma

Yrittäjyystaitoja kehittävään Vuosi yrittäjänä -ohjelmaan osallistuu vuosittain noin 5 000 opiskelijaa yli 400 oppilaitoksessa ja yksikössä ympäri Suomen. Suomessa ohjelma on ollut käytössä 1990-luvun puolivälistä saakka. Kansainvälisesti nuorten yrittäjämäistä asennetta, työelämätaitoja ja taloudenhallintaa vahvistava ohjelma on käytössä yli 110 maassa.

Nuorten yrittäjyys ja talous NYTin kansainvälinen kattojärjestö Junior Achievement (JA) perustettiin USA:ssa Springfieldissä vuonna 1919. Ensimmäiseksi ohjelmaksi kehitettiin Vuosi yrittäjänä, jotta maaseudulta kaupunkiin muuttavat nuoret saisivat tietoa ja taitoja pärjätäkseen aikuisina teollistuvassa maailmassa.