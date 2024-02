Juomavesi täytyy edelleen keittää itäisessä Espoossa, Kauniaisissa ja Vantaalla Linnaisissa

Vedenkeittokehotus jatkuu edelleen. Kiinteistöjä ei ole alueella ilman vettä ja vedenjakelu kiinteistöille toimii, mutta varotoimenpiteenä juomavesi ja ruoanlaitossa käytettävä vesi on edelleen keitettävä vähintään viiden minuutin ajan. Vesi on keittämisen jälkeen myös jäähdyttyään käyttökelpoista. Myös kahvin- ja vedenkeittimissä käytettävä vesi on ensin keitettävä. Keittokehotus jatkuu, kunnes kaikki terveydensuojeluviranomaisen määräämien näytteiden tulokset ovat valmistuneet ja vedenlaatu on varmistettu koko alueella. Tiedotamme seuraavan kerran 21.2. klo. 7.

Olemme perustaneet kolme väliaikaista vedenjakelupistettä lähialueille. Vedenjakelupisteet ovat auki läpi yön. Niistä saa omaan astiaan puhdasta vettä, jota ei tarvitse keittää. Vedenjakelupisteet sijaitsevat Hämeenkylässä osoitteessa Auratie 2, Espoon keskuksessa asematorilla osoitteessa Asemakuja 4 ja Leppävaarassa Uuno Kailaan kadulla palopostissa. Vedenkeittokehotuksen alueella vettä voi yhä käyttää keitettynä.

Vedenkeittokehotus koskee seuraavia alueita:

Keittokehotusalue kartalla

00370 Espoo Sotaviskaalintie, Sotatuomarintie, Mäkkyläntie ja Sotarovastintie

01640 Vantaa vain Linnainen

02600 Espoo Kelanpiha 1, Inkoonkuja, Siuntiontie 18 ja 20

02610 Espoo

02620 Espoo

02630 Espoo

02650 Espoo

02660 Espoo

02680 Espoo

02700 Kauniainen

02710 Espoo

02720 Espoo

02730 Espoo

02740 Espoo Pakankylä, Kalmari

02750 Espoo, pois lukien Turunväylän eteläpuoliset osat

02920 Espoo

02940 Espoo

02970 Espoo