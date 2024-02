Suuren suosion saavuttanut Talonäyttely toteutetaan jälleen Valkeakoskella kesällä 2024

Valkeakoski sijaitsee puolen tunnin ajomatkan päässä Tampereelta ja Hämeenlinnasta. Talonäyttely Valkeakoskella on asumisen messutapahtuma, jossa esitellään Valkeakosken uudelle Juusonniityn asuinalueelle rakennettuja koteja. Näyttelyssä on esillä kymmenen 83–139 m2 kokoista, tavallisten kotitalouksien budjetteihin sopivaa kotia.

– Tapahtuma ylitti edelliskerralla kaikki odotuksemme. Kävijät olivat erittäin tyytyväisiä ja samaan pyrimme ilman muuta tänäkin vuonna. Tulevan kesän Talonäyttelyn rakentaminen etenee hyvin ja aikataulussa vaikeasta taloustilanteesta huolimatta. Talojen kustannukset pysyvät maltillisina muun muassa edullisten tonttikauppojen ansiosta, kertoo Talonäyttely Valkeakoskella -tapahtuman projektipäällikkö Siiri Nieminen.

Talonäyttely esittelee kohteita seuraavilta suunnittelijoilta ja talovalmistajilta: Älvsbytalo (kaksi kohdetta), Kiiruna Talot, Helmitalo (kaksi kohdetta), Rakennustyö H. Männistö (paritalo), Suomen Kodikas-Talot Oy (kaksi kohdetta) ja Arkkitehtitoimisto Outolintu Oy. Arkkitehtitoimisto Outolinnun omistaja ja arkkitehti Juuso Horellin taloprojektissa minimoidaan kaikki rakentamisen päästöt, ei vasta asumisvaiheen päästöjä. Horelli suunnitteli uniikin kodin myös vuoden 2017 Talonäyttelyyn. Ainutlaatuinen kokonaisuus luodaan myös 85 m2 Älvsbytaloon, jonka sisustusalan yrittäjä Tytti Seppi suunnittelee ja sisustaa vain uusiokäytettyjä huonekaluja, tekstiilejä ja muita materiaaleja hyödyntäen. Kiiruna Talot esittelee nykyaikaista rakentamista, kun heidän valmistamansa talopaketti pystytetään tontille vain yhdessä päivässä myöhemmin keväällä.

– Juusonniityn alue sijaitsee kauniin Lotilanjärven maisemissa, järveä kiertää ulkoilureitit ja muutaman kilometrin päähän keskustaan pääsee kevyen liikenteen väyliä pitkin. Asuinalue on lukuisten palvelujen äärellä, mukaan lukien kaikki koulutusasteet päiväkodista ammattikorkeakouluun, Nieminen jatkaa.

Koko perheen messutapahtumassa on ravintola sekä oheisohjelmaa, kuten asiantuntijapuheenvuoroja. Perheen pienet rakentajat huomioidaan esimerkiksi alueelle valmistuvalla liikuntapuistolla, jonne siirretään Valkeakosken Sorrilan käytetty pelikenttä kiertotaloutta kunnioittaen. Tapahtuman tarkempi ohjelma ja puheenvuorot julkaistaan kevään aikana.

Talonäyttelyn lisäksi alueella on tarjolla 22 tonttia sekä messualueen välittömässä läheisyydessä täysin uusi Juusonpuiston asuinalue kattaa 54 tonttia. Pientalotontit ovat kooltaan 500–800 m2, ja niillä on rakennusoikeutta 220–250 m2. Alueella on myös kaksi pari- tai rivitalotonttia, joiden koot ovat noin 1 425 m2.