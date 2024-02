Oomi yhteistyöhön Pyöräliiton kanssa

Polkupyöräetu on käyttäjälleen joustava ja ympäristöystävällinen vaihtoehto vapaa-ajan liikkumiseen ja työmatkoihin. Polkupyöräedun kaksi tärkeintä vaikutusta on terveellisempi elämäntapa ja toisaalta kestävä kehitys eli päästöjen vähentäminen.

Oomi haluaa lisätä mahdollisimman monen suomalaisen ymmärrystä polkupyöräedusta. Tämän vuoksi Oomi ja Pyöräliitto aloittavat yhteistyön, jonka tavoitteena on lisätä työntekijöiden tietoisuutta polkupyöräedusta.

- Hienoa päästä tekemään Oomin kanssa yhteistyötä työsuhdepyöräilyn lisäämiseksi Suomessa. Yhteistyökumppanien valinnassa meille Pyöräliitossa on tärkeää, että jaamme samat tavoitteet ja arvot. Työsuhdepyörä on tehokas ja edullinen tapa tukea työntekijöiden jaksamista, terveyttä ja sen avulla voidaan konkreettisesti vähentää liikenteen päästöjä, sanoo Pyöröliiton toiminnanjohtaja Janne Paananen.

Työsuhdepyörä on työntekijän henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitettu polkupyörä, jonka hankinnasta vastaa työnantaja. Pyörällä voi ajaa ilman rajoituksia sekä työmatkoilla että vapaa-ajalla, kuten kauppareissuilla ja harrastuksissa, ja se voi olla myös esimerkiksi sähköavusteinen tai omin lihasvoimin poljettava pyörä. Yhä useampi työsuhdepyörä on kuitenkin sähköpyörä.

Oomi Fillari tavoittelee kasvua vuodelle 2024

- Vuosi 2023 oli Oomi Fillarille hyvä kasvun vuosi. Yritysasiakkaidemme määrä kasvoi merkittävästi ja voitimme useita kilpailutuksia. Oomi Fillarin polkupyöräedun piirissä on jo yli 70 000 suomalaista työntekijää, sanoo Oomin yritysliiketoiminnan johtaja Ari Lehtinen.

Arvioiden mukaan Suomessa oli vuoden 2023 lopussa kaikkiaan noin 75 000 työsuhdepyörää. Työsuhdepyörien määrä lähes kaksinkertaistui vuoden 2023 aikana, sillä vuoden 2022 lopussa määrä oli noin 38 500 työsuhdepyörää.

Polkupyöräedun mahdollistaminen henkilöstölle alkaa olla jo pikemminkin merkittävä työsuhde-etu kuin poikkeus. Polkupyöräedun tarjoaminen antaa monelle työnantajalle kilpailuvaltin työmarkkinoilla.

- Vaikka työsuhdepyöräetua tarjoavien työnantajien määrä on koko ajan kasvussa, etua käyttävien määrä ei silti valitettavasti kasva samassa tahdissa. Vain pieni osa edun piirissä olevista työntekijöistä on vielä hyödyntänyt etua. Edelleen moni luulee, että työsuhdepyöräedun voi ottaa vain, jos käyttää pyörää työmatkoihin, jatkaa Lehtinen.

Oomi Fillarin neljäs toimintavuosi alkaa erittäin positiivisissa merkeissä. Tavoitteena on kasvattaa työsuhdepyöräilyn suosiota ja saada lisää työntekijöitä Oomi Fillarin tarjoaman polkupyöräedun piiriin vielä tämän vuoden aikana. Asiakastyytyväisyys Oomi Fillariin on huippuluokkaa, sillä työntekijöiden palvelun käyttöönottamisesta ja pyörien tilaamisesta antama NPS on erinomaisesti 73.