Keskimaan marketkaupan johtoa vahvistetaan

Keskimaan Himos-hankkeen pääurakoitsija on valittu 5.2.2024 10:00:00 EET | Tiedote

Osuuskauppa Keskimaa on tehnyt päätöksen rakennuttaa Himoksen Länsirinteiden juurelle 121 lomahuoneiston kokonaisuuden ravintoloineen. Hankkeen urakoitsijaneuvottelut on saatu päätökseen ja pääurakoitsijaksi on valittu Rakennusliike Lapti Oy. Työllistävä vaikutus rakennushankkeella on jopa 200 henkilötyövuotta.