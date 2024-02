Haavaviljelyiden vastaamiskäytäntöjen muutos vähensi antibioottien käyttöä

Mikrobilääkeresistenssi, eli bakteerien kyky vastustaa hoidossa käytettäviä antibiootteja, on maailmanlaajuinen huolenaihe. Bakteeriviljelytutkimuksia käytetään apuna antibioottihoidon valinnassa, mutta turhat tutkimukset ja erityisesti tutkimuksista vastattavat bakteerien herkkyysmääritykset voivat lisätä antibioottien käyttöä.

HUSin Diagnostiikkakeskuksen Bakteriologian osastolla muutettiin herkkyysmääritysten vastaamiskäytäntöä haavoista otetuille bakteeriviljelynäytteille vuosien 2017 ja 2018 aikana.

”Vähensimme herkkyysmääritysten vastaamista bakteereille, joiden merkitys haavainfektiossa on vähäinen. Tutkimme yhteistyössä HUSin ja Helsingin kaupungin infektiolääkäreiden kanssa vastaamiskäytäntöjen muutoksen vaikutusta antibioottien käyttöön”, kertoo kliinisen mikrobiologian erikoislääkäri Jukka Torvikoski HUSista.

Tutkimuksessa verrattiin Laakson sairaalan haavaosaston potilaiden haavaviljelyiden vastauksia, antibioottihoitoja ja hoitotuloksia ennen vastaamiskäytäntöjen muutosta aikaväliltä 2014–2016 ja muutoksen jälkeen aikaväliltä 2019–2021.

Antibioottien käyttö väheni laboratorion muutettua vastaamiskäytäntöään

Vastaamiskäytäntöjen muutoksen jälkeen potilaiden haavaviljelyistä vastattiin merkittävästi vähemmän herkkyysmäärityksiä bakteereille, joiden merkitys haavainfektioissa on vähäinen. Muutoksella pystyttiin myös vähentämään antibioottihoidon laajentamista laajakirjoiseen, antibioottiresistenssiä edistävään suuntaan. Muutoksen jälkeen potilaita myös hoidettiin harvemmin antibiooteilla. Muissa hoitotuloksissa, kuten sairaalahoidon kestossa ja kokonaiskuolleisuudessa, ei havaittu eroa ryhmien välillä.

Vastaamiskäytäntöä muuttamalla voidaan ohjata turvallisesti antibioottien käyttöä

Tutkimuksen tulokset antavat viitettä, että rajoittamalla haavaviljelyistä raportoitavia herkkyysmäärityksiä voivat mikrobiologian laboratoriot vaikuttaa lääkäreiden antibiootteja koskeviin hoitopäätöksiin turvallisesti. Löydökset korostavat mikrobiologian laboratorioiden vastuuta antibioottien käytön ohjauksessa ja taistelussa mikrobilääkeresistenssin kehittymistä vastaan.

Tutkimus on julkaistu vertaisarvioidussa eBioMedicine lehdessä, joka on osa The Lancet Discovery Science julkaisusarjaa.

Tutkimusartikkeli: Impact of selective reporting of wound cultures on microbiology reports and antimicrobial-drug use on a wound-care ward in Finland: a retrospective cohort study